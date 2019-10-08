5 главные тв-премьер осени

Октябрь – пора долгожданных премьер популярных cериалов. Редакция "Дни.ру" рассказывает о пяти самых ожидаемых релизах этой осени. Не пропустите!

Екатерина Великая

В последнее время мы видим повышенный интерес западных компаний к российской истории, и "Екатерина Великая" – тому пример. Мини-сериал производства HBO совместно с британским Sky рассказывает о годах правления императрицы c Хеллен Миррен в главной роли.

В сюжете – ее жизнь после коронации, придворные интриги, а также бурный роман с князем Григорием Потемкиным. Несмотря на то, что сериал зарубежный, сценаристам отлично удалось передать дух российской аристократии того времени. Насколько правдоподобно создатели шоу передали исторические факты? Узнаем в этом октябре.

Южный парк. 23 сезон

Внимание всем фанатам юмористического мультсериала "Южный парк"! 23 сезон этой популярной анимации для взрослых уже стартовал в эфире телеканала Paramount Comedy, и по слухам, он может стать последним. Вместе с знаменитой четверкой персонажей – Стеном, Эриком, Кайлом и Кенни, – зрители погрузятся в гротескный мир вымышленного городка Саус Парк, где герои столкнутся с острыми социальными, политическими и религиозными проблемами современного общества.

Для шоу нет запретных тем: остроумно высмеивая происшествия недавних дней, злободневный юмор "Южного парка" несет определенный нравственный и моральный подтекст. На что хотят обратить наше внимание сценаристы возможно финального сезона шоу? Узнайте в эту среду в 23:30 в эфире телеканала Paramount Comedy.

Колл-центр

"Колл-центр" – многообещающая хоррор-картина от российских сценаристов о террористической угрозе в бизнес-центре Москвы. Однажды в офис колл-центра онлайн магазина для взрослых поступает анонимный звонок о заложенной в помещении бомбе. Злоумышленники, представившиеся Мамой и Папой, угрожают жизням сотрудников офиса и заставляют их выполнять любые их указания, чтобы остаться в живых.

Бомба тикает, а заложники становятся жертвами шантажа, садизма и абсолютной власти террористов. Стоит добавить, что главную роль в сериале исполнил Владимир Яглыч – интересно будет посмотреть на этот психологический триллер.

Мистер Робот. 4 сезон

Долгожданный четвертый сезон сериала о талантливом айтишнике Эллиоте Алдерсоне выйдет на экраны уже в эти выходные. Инженер кибербезопасности днем и талантливый хакер ночью, Эллиот открывает зрителям все тайны хакерского мира и показывает суровую реальность современности. Банковские операции, личная переписка, сделки, увлечения, пристрастия – все это находится в открытом доступе в сети, и все это, несмотря на сложные пароли и системы безопасности, Эллиот может с легкостью достать и использовать против любого пользователя сети.

Выуживая необходимую ему информацию, главный герой манипулирует людей, получая за это немалые деньги. До какой правда он докопается на этот раз? Узнайте в новых сериях шоу.

Дылды

"Дылды" – юмористический сериал российского производства о карьере некогда успешного тренера по волейболу, временно отстранённого от служебных обязанностей за свою репутацию бабника, сексиста и попросту грубияна. Теперь его единственный шанс вернуться в Суперлигу — это помочь провинциальной студенческой женской команде выиграть в турнире.

Главному герою остается только наступить на горло всем своим принципам и во что бы то ни стало одержать победу. Но и тут карма его настигает: его бывшая девушка приложит все силы, чтобы проучить его за ошибки прошлого и помешать ему вернуться на любимую работу. Чувствуем, сериал будет полон искрометных сексистких шуток и нелепых ситуаций. Так ли это – узнаете сами в эфире телеканала СТС.