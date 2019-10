The Westin Maldives Miriandhoo Resort: рай на земле

Говорят, что Мальдивы – это официальное представительство рая на Земле. Вероятно, поэтому побывать там хотя бы раз мечтает практически каждый.

Отдых в этих краях придется по душе всем, без исключения – и дайверам, и любителям одиночества, и молодоженам, и семьям с детьми, и отчаянным романтикам. Особенно привлекателен для туристов запад Мальдивского архипелага, где находится Атолл Баа, который состоит из 65 необитаемых островов и 10 обитаемых. Там, на роскошном коралловом острове, признанном ЮНЕСКО природным заповедником, располагается курорт Westin Maldives Miriandhoo. Бирюзовые лагуны, ярко-синий теплый океан, дикие пляжи с белым песком – идеальные условия для детокса, перезагрузки, восстановления сил, энергии и душевного равновесия.

Отель "The Westin Maldives Miriandhoo Resort" гармонично вписывается в ландшафт и дополняет местные красоты. На его территории есть фирменный SPA-центр "The Heavenly Spa by Westin", где представлен широкий выбор современных косметических процедур и внушительный перечень услуг для двоих в джакузи с панорамным видом на океан. Вот где можно погрузиться в безмятежную негу и забыть о городской суете. После возвращения домой, тело будет еще долго говорить вам спасибо. Физически активные постояльцы, которые не желают даже на отдыхе расставаться со спортом, могут начать свой день в фитнес-зале "Westin Workout". К услугам туристов множество вариантов спортивных развлечений, например, баскетбол и волейбол, теннисный корт, на территории отеля в центре водного спорта есть просторный открытый бассейн. Можно прикоснуться к незабываемому подводному миру, понырять, насладиться новыми приключениями и пополнить запас впечатлений, которых хватит на долгие месяцы.

Любителям здорового образа жизни и правильного питания не стоит беспокоиться о лишних килограммах, которые обычно набегают за время отпуска. "Island Kitchen" всегда предлагает здоровые завтраки – салаты с ростками, разнообразные сыры, фрукты, смузи, свежие соки, зерновой вареный кофе, каши, тосты. Вкусные и полезные ужины ждут гостей в любом ресторане острова на выбор. Меню изобилует самыми разнообразными продуктами, свежей рыбой и фруктовым фрешем на любой вкус.

Гостям каждый день предлагается огромный ассортимент фруктов и овощей, а также лучшие виды мяса и морепродуктов. Кулинарными деликатесами порадует и японский ресторан, а его менеджеры своевременно и информативно проведут экскурс по блюдам. На обед подают тунец, картофель, курицу, черную треску, стейк "Блэк Ангус" и местные деликатесы. Поклонники сладкого могут побаловать себя фирменным тортом "matcha lava". Его подают с белым расплавленным шоколадом и ванильным мороженым.

Ну, и конечно, океан! Рядом с отелем "The Westin Maldives Miriandhoo Resort" находится красивый разноцветный коралловый риф. Его обитатели – рифовые акулы, большие черепахи, стаи барабулек и синих спинорогов, и самое главное – дельфины. Вход в воду песчаный, кораллы купанию не мешают, но для маленьких детей можно захватить аква-тапочки.

Из номеров отеля открываются захватывающие дух виды на закаты. Руководство отеля уверено, что каждый гость отлично отдохнет и расслабится, почувствует себя посвежевшим, обновленным и помолодевшим не только во время, но и после отдыха на курорте Westin Maldives Miriandhoo.