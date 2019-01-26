Втянувшая живот Успенская заметно помолодела
Ведущий стилист-визажист студии красоты Dajmur Анастасия Николаева специально для "Дни.ру" проанализировала свежий аутфит Успенской. В кадре Любовь позирует вместе с коллегами по цеху: Николаем Басковым, Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным. Снимок сделан сразу после сольного концерта певицы Светланы Лободы.
По словам стилиста, блестящий наряд исполнительницы идеально сидит на фигуре. "На Успенской золотое платье в паетках не по возрасту с черной гипюровой вставкой – привет из 90-х. Фото в анфас, поэтому сложно оценить, действительно ли фигура певицы позволяет носить обтягивающие платья, или это просто удачный ракурс и попытка втянуть живот и не дышать. Но, как ни странно, общий образ смотрится хорошо", – заметила Николаева.
Эксперт похвалила неброский мэйк-ап вокалистки и элегантную укладку, подчеркивающую звездный статус. Артистка, как показалось, выглядит намного моложе своих лет.
"Возможно, ситуацию спасают удачный неяркий макияж, из-за которого кожа выглядит молодой и сияющей, и хорошая прическа а-ля "миссис Кеннеди" – отсылка к Джеки всегда придает образу налет внутреннего благородства", – резюмировала Анастасия Николаева.
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