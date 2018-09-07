Главные события Москвы с 7 по 13 сентября 2018 года

Лето пролетело, но это не причина сбавлять обороты. В Москве на носу День города, а также открытие нового театрального сезона. А значит – посмотреть есть на что.

7 сентября, пятница

В ГМИИ им. А.С. Пушкина начала работу выставка "Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо", где показано разнообразие художественных течений одного из самых интересных периодов в истории искусства Японии. Гости могут увидеть 135 работ мастеров японской живописи и гравюры различных традиционных школ XVII – XIX века. Многие экспонаты вообще очент редко покидают пределы Японии, и они будут показаны в России впервые. Два произведения имеют статус "Национальное сокровище", девять – "Особо ценный объект культуры", и еще шесть – статус "Особо ценный предмет искусства". Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак рассказывает: "Выставка шедевров живописи и гравюры эпохи Эдо в Пушкинском музее – явление уникальное. Подобные выставки проходят раз в десятилетие. […] Выставка в ГМИИ беспрецедентна, потому что показаны знаковые для японского искусства произведения. Такие, как, ширма "Бог ветра и бог грома" кисти Огаты Корина". Выставка будет проходить в два этапа: первая часть работ будет представлена до 30 сентября, а вторая – с 3 по 28 октября.

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT группа "Черный Кофе" отметит 30-летие записи альбома "Вольному – воля". Мастодонты отечественного хеви-метала отыграют свои избранные хиты на радость поклонникам. Отличная возможность услышать любимые песни вживую.

В Третьяковской галерее при поддержке "Арарат" откроется ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых. В рамках экспозиции будут представлены произведения, охватывающие почти 60 лет – от ранних работ Ильи Кабакова, выполненных еще в СССР, до инсталляций и живописных серий последних лет. Посетители увидят картины, рисунки, объекты и инсталляции художников: альбомы "Десять персонажей", инсталляции "Человек, улетевший в космос из своей комнаты", "Случай в коридоре возле кухни", "Мусорный человек или человек, который никогда ничего не выбрасывал", "Три ночи", "Лабиринт. Альбом моей матери" и другие. Выставка продлится до 13 января 2019 года.

В Москве проходит Всемирный фестиваль циркового искусства "ИДОЛ-2018", который проводит Большой Московский государственный цирк при поддержке Министерства культуры РФ. Данный фестиваль – это не просто показ номеров, а настоящий завораживающий спектакль. Организаторы представят зрителям и членам международного жюри коллекцию лучших цирковых номеров и аттракционов, прошедших кастинг отборочной комиссии. Мероприятие продлится до 16 сентября.

8 сентября, суббота



Все выходные в Москве будут проходить праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города. Всевозможные гулянья, в числе которых масштабный фестиваль "Цветочный джем", состоятся в самых разных уголках мегаполиса: это будут интересные экскурсии, спортивные состязания, концерты и, конечно же, праздничные салюты. Подробное расписание вы можете посмотреть здесь.

В Центре фотографии им. братьев Люмьер покажут документальный фильм "Танцовщик" в рамках выставки "Большой балет by Sasha Gusov". Кино будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм рассказывает историю известного артиста балета Сергея Полунина, который в 17 лет был принят в труппу лондонского Королевского балета, и через два года стал самым молодым премьером в истории труппы. Но лента повествует не только историю успеха, но и говорит о той пустоте, которую встречает человек, взобравшись на вершину славы.

В Парке Горького состоится Maker Faire Moscow – фестиваль популярной науки, цифрового искусства, новых технологий и традиционных ремесел для всей семьи. Гостей ждут сотни интерактивных стендов, десятки мастер-классов, презентации новых продуктов и многое другое. Фестиваль Maker Faire впервые прошел в Калифорнии в 2006 году, а теперь превратился в глобальную сеть флагманских и локальных (независимо продюсируемых) мероприятий.

В клубе "16 тонн" выступит группа "Алоэвера" с программой "каВЕРА". Перед выпуском нового альбома коллектив решил дать концерт, состоящий исключительно из кавер-версий чужих песен. Как говорят сами музыканты, они будут играть не свое, но максимально по-свойски, с посягательством на "великих", на давно забытых, но от того не менее прекрасных.

В Государственном Кремлевском Дворце покажут балет "Лебединое озеро". Творение гениального Петра Ильича Чайковского – это нетленная классика, самый знаменитый балет в мире и истинный символ русского балета. В основу повествования легла старинная немецкая легенда о прекрасной принцессе Одетте, превращённой в лебедя заклятьем злого колдуна Ротбарта. Зрители увидят невероятное лирическое очарование классического танца, одухотворенную пластику рисунка, а также волшебную гармонию музыки и хореографии.

9 сентября, воскресенье

В Международный День красоты в Москва-Сити будет создан самый длинный в мире подиум протяженностью 3500 метров, который побьет предыдущий рекорд, установленный в Гонконге в 2012 году. На подиум выйдут девушки из разных городов России. Профессиональные стилисты TRESemmé создадут прически, вдохновленные трендом DIY (do-it-yourself). Посетители этого мероприятия смогут стать неотъемлемой частью мирового рекорда, пройти по подиуму, сделать бесплатную укладку у профессиональных стилистов, сфотографироваться в фотозонах, а также принять участие в розыгрыше призов и подарков.

10 сентября, понедельник



В Гоголь-Центре известный пианист и композитор из Люксембурга Франческо Тристано даст за один вечер сразу два необычных концерта. Первый концерт посвящен акустическому звучанию – будут сыграны барочные редкие произведения Яна Свелинка и Джироламо Фрескобальди, "Ночной Гаспар" Мориса Равеля и собственные композиции из фортепианного альбома "Piano Circle Songs". На втором концерте будет исполнена Вторая французская сюита И.С.Баха и собственные сочинения люксембуржца, в которых он демонстрирует возможности слияния рояля с электронной музыкой – от тонких стилизаций под барокко до культивируемой им "кислотной классики".

11 сентября, вторник

В Школе современной пьесы покажут спектакль "Умер-шмумер, лишь бы был здоров". Иосиф Райхельгауз создал свой спектакль на основе текстов 250 еврейских анекдотов, высказываний, афоризмов и парадоксов. Сюжет разворачивается в типичном дворике, куда долетают брызги моря, и где люди живут по законам не всегда дружной семьи. Создатели отмечают, что еврейский юмор – это нечто большее, чем просто обычные анекдоты. Русское слово "хохма" в переводе с еврейского означает "мудрость". И это не простое совпадение.

12 сентября, среда

В Театре Н.Сац покажут спектакль "Король Артур". Художественный руководитель Георгий Исаакян рассказывает: "Вместе с маэстро Эндрю Лоуренсом-Кингом, одним из самых авторитетных и именитых барочных арфистов мира, лауреатом премий Grammy, Echo, Gramophone и основателем ансамбля The Harp Consort, мы в 2017 создали году Академию старинной оперы OPERA OMNIA на базе Театра Наталии Сац. С одной стороны, наша Академия носит аутентичный, исследовательский характер, с другой неразрывно связана с живым театром. […] cтуденты Академии этого года под руководством выдающихся учителей – всемирно известных мастеров музыки барокко Эндрю Лоуренса-Кинга, Хавьера Диаз Латорре, Майкла Чанса и Тани Скок – будут работать над партитурой оперы Генри Перселла "Король Артур". Финальные показы состоятся 12 и 13 сентября на Малой сцене Театра Наталии Сац, и, уверен, станут достойным завершением осенней сессии, посвященной изучению Генри Перселла, великого композитора эпохи Барокко".

В Театре на Юго-Западе состоится премьера спектакля "Маленькие трагедии 2k30". Это постапокалиптическая антиутопия, созданная по мотивам произведений Александра Пушкина. По сюжету мир погряз в кризисе, где каждый должен сделать выбор, с какими приоритетами идти дальше: подлостью или благородством, силой или талантом? Cлучится ли новый Вавилон, или люди сумеют сохранить культурный код человечества?

13 сентября, четверг



В Московском Дворце Молодежи покажут спектакль "Приворотное зелье". В основу легла пьеса "Мандрагора", написанная выдающимся мыслителем и политическим деятелем Никколой Макиавелли. Еще тогда, в 1518 году, произведение, написанное в стиле фарса с острой сатирой, поразило тогдашнее общество. Режиссер Константин Богомолов адаптировал пьесу к современным реалиям и создал спектакль "Приворотное зелье".

В кино выходит фантастический боевик "Хищник". На Землю пребывают агрессивные инопланетяне. Бывшему морпеху, обнаружившему их присутствие, никто не верит, и только его сын-аутист, способный аномально быстро учить языки, может понять мотивы пришельцев.