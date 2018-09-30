Исповедь травести: "Люди думают, что меня легко купить"

Еда Путешествия Культура Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Идеальной семье конец: Сергея Пынзаря из "Дома-2" застали с любовницей
Крымский мост начал тонуть
Обиженная Пугачева без приглашения заявилась на чужой праздник
Барановская набросилась на Аршавина: Для такого поведения нет оправданий
Замызганная Кудрявцева вызвала оторопь
партнеры
Воскресенье 30 сентября
Лента новостей
23:20
Вахтанг Кикабидзе о раке мозга: у меня в голове большая гнойная киста
20:38
Страшную смерть гонщика на трассе Формулы-1 скрыли ради продолжения шоу
19:22
43-летняя Божена Рынска впервые вышла замуж
19:12
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 сентября 2018 года
18:28
Петросян взорвался после переполоха с молодой любовницей
17:56
Алина Загитова сделала заявление после переломного момента
17:04
Эпидемия разводов: как российские футболисты оставляли жен
16:29
Решение сына перевернуло жизнь Наташи Королевой с ног на голову
15:53
Кудрявцева еле говорит из-за ужасного известия
15:14
Галкин поймал беременную Собчак на подлой лжи
14:36
Мечтала о смерти: внучка Ефремова откровенно о страшном недуге
13:57
"Ураган вырвал дверь": безмятежный отдых Дакоты прервало стихийное бедствие
13:42
Володин направил проект бюджета в профильный комитет Думы
13:39
Умер основатель известной рок-группы
13:03
Громкий развод футболиста Мамаева обернулся гей-скандалом
12:36
Скончался легендарный драматург Джо Мастерофф
12:02
Принцесса Диана предупредила Меган Маркл о потрясении из могилы
11:25
Бывшие жены ударили по слабому месту сраженного Кержакова
10:56
Назло Прилучному: Муцениеце призналась в интиме с продюсером
10:24
Растерянную Пелагаю довели до слез на Первом канале
10:10
Жуткое ДТП с автобусом под Москвой: 15 пострадавших (видео)
10:00
Панин после смерти любимой от оспы спутался с толстухой
21:55
"Три реанимации и инфаркт": Стас Пьеха чудом остался жив
21:44
Одураченная новым мужем Мария Максакова онемела после скандала
21:41
Когда в деле Скрипаля появятся медведи и балалайка
21:26
Оскандалившийся Киркоров оказался под гипнозом Пугачевой
21:26
Для небрежных водителей придумали суровое наказание
20:58
Новейший истребитель F-35B разбился в США
20:44
Наталья Штурм сделала аборт из-за бесхребетного любимого
20:28
Рекордсменка Загитова с роскошными ногами покорила весь мир
20:13
Поматросил и бросил: отвергнутая Кочервей из "Дома-2" мстит Гобозову
20:00
Миронов просит Медведева и Набиуллину помочь вкладчикам "Югры"
19:49
Москвичам пообещали передышку от дождей
19:46
Володин выступил против выделения представительских расходов депутатам
19:30
Жестокое убийство певца средь бела дня попало на видео
19:01
Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании
18:48
Безутешная Бледанс переживает тяжелую утрату
18:32
Тайные роды Пугачевой разрушили брак Кузьмина
18:00
Сразу с четырьмя: Скрипаля поймали за руку с иностранцами
17:56
Пожелтевшую Валерию спутали с молодящейся Гурченко
17:28
Чисто женские проблемы
17:26
Покупателя из очереди за новым iPhone обвинили в мошенничестве
17:18
Генпрокурора просят защитить вкладчиков "Югры"
16:58
В Москве открылась выставка литографий Марка Шагала "Любовники"
16:57
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 сентября 2018 года
16:45
Жена футболиста Мамаева сообщила о разводе
16:40
Украинцев заставили "оплодотворяться" в троллейбусе
16:30
Леонтьев после тяжелой болезни ушел к любовнице
16:21
Под осенний призыв попали 130 тысяч молодых россиян
16:19
"ЕР": Россияне довольны благоустройством парков
16:11
43-летняя Рудковская заткнула за пояс Водянову в мини
15:43
Родная дочь пустила по миру Лепса
15:39
Двое петербуржцев заживо сварились из-за отопления
15:35
Оскорбленный матом Газманов устроил массовую казнь
15:25
Известная российская журналистка пропала без вести после странной ссоры
15:17
Отец Романа Трахтенберга борется с раком
15:09
Поклонники оплакивают обезглавленную Волочкову
15:07
Молодые парламентарии России и Белоруссии собрались в Госдуме
14:53
В Башкирии монтажник умер от удара током
14:48
У обвинителей Петрова и Боширова нашли шизофрению
14:38
Запасливый житель Волгограда закопал гранаты и пулемет
14:31
"Я не готова молчать": артистка Васильева потеряла ребенка
14:29
Собутыльник забил товарища до смерти за 50 рублей
14:26
Бывшая жена Кержакова напилась в гостях у Бузовой
14:20
Мужчина в Нижнем Тагиле упал на газовую плиту и умер
13:55
МЦК и Октябрьскую железную дорогу свяжет пересадочный узел
13:55
Королеву красоты убили в собственной машине
13:49
В убийстве егеря под Тюменью подозревают бизнесмена
13:39
"Счастливые родители": Пынзарь из "Дома-2" записал роды на видео
13:38
"Дурь такая": 88-летний Краско с новой подружкой разоблачили Первый канал
13:35
Мужчина с вилами напал на слесарей в центре Омска
13:14
Скрипаль рассказала о покушении в России
13:07
Метро соединит Некрасовку и Новую Москву
13:06
Второй ребенок Собчак вывел из себя Нарусову
13:06
Как провести выходные: совет синхролога
13:04
В Казани избившего ребенка-инвалида мужчину бросили за решетку
12:51
При пожаре под Нижним Новгородом погиб несовершеннолетний
12:38
Мать отпинала сбежавшего от Бузовой жениха
12:17
Под Ростовом школьницу изнасиловал знакомый взрослый
11:52
Из-за пожара в московском ТЦ эвакуировали 235 человек
11:50
Джигарханяна увидели свидетелем на свадьбе Виталины и Шаляпина
11:50
Размер пенсий россиян рассчитают по-новому
11:43
Билан заласкал Чурикову у всех на глазах
11:31
В Уфе разбились парень и девушка на мотоцикле (фото)
11:18
Пышногрудая ведущая Первого канала рассказала о любви к разведенному Кузьмину
11:13
Неадекватную Наоми Кэмпбелл заметили в самолете
11:12
Петросян случайно "засветил" молодую любовницу
11:05
В Сети появилось видео жестокого избиения подростка
10:38
У мокрой Шараповой потеряли грудь
10:31
Предприимчивый покупатель остался без денег и телефона в центре Москвы
10:18
Продажа новых iPhone в России началась с позорного провала
10:10
50-летний Пресняков расплакался от неожиданного поступка Подольской
09:54
Осужденного за мак пенсионера затравили на "Пусть говорят"
09:51
Больше сотни квартир пострадали от пожара в Томске
09:45
Камеры сняли напавшего с лопатой на восьмилетнего ребенка мужчину
09:37
В Петербурге из-за прорыва трубы погибли люди (фото)
09:35
Только не Джоли: кому достанется наследство Питта
09:28
Известный художник умер в Москве
09:06
Пьяный белорус нырнул за ключами в мусоропровод (видео)
09:02
Пассажирский Boeing утонул после крушения (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханяна увидели свидетелем на свадьбе Виталины и Шаляпина
Одураченная новым мужем Мария Максакова онемела после скандала
"Три реанимации и инфаркт": Стас Пьеха чудом остался жив
"Дурь такая": 88-летний Краско с новой подружкой разоблачили Первый канал
Поклонники оплакивают обезглавленную Волочкову
Принцесса Диана предупредила Меган Маркл о потрясении из могилы
Lifestyle

Исповедь травести: "Люди думают, что меня легко купить"

Фото из личного архива героя публикации
Днем он – Платон. Руководит крупным рекламным агентством в Петербурге – деловой и серьезный. Большие проекты, создание визуального образа для известных компаний – на рынке он на хорошем счету. Но как только на город опускается ночь, все меняется. Блестящее платье, яркий макияж, пышная грудь, туфли на шпильке… Знакомьтесь – Снежана One Love. Дерзкая, остроумная, волнующая, сильная женщина-вапм – она никого не оставляет равнодушной. Очарованный и покоренный, корреспондент Dni.ru встретился с королевой травести и узнал ее секреты.
прочитано 818 раз

"Желание одеться в женское, накраситься и посмотреть, как будут реагировать люди, у меня возникло давно, года в 23, – признался 34-летний Платон. – Я ходил по клубам, смотрел на выступления травести-див и мечтал о чем-то подобном". 

ПО ТЕМЕ

Волочкову без бюстгалтера приняли за трансвестита

В Австрии мужчин учат ходить на каблуках

Трансвеститы зажали престарелую Пугачеву в темном уголке

Какая гадость: дочь Пугачевой спуталась с трансвеститами

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

"Потом у меня появились знакомые, которые помогли впервые накраситься, – продолжает Платон. – И в один из вечеров я в образе появился в знаменитом питерском клубе "Лабиринт" – для меня это был своего рода выплеск адреналина. Но на сцену тогда не выходил – просто сидел в баре и общался с гостями. Это было интересно – на меня обращали внимание, со мной знакомились. Хотя ощущал я себя как шут, как клоун, который веселит народ и поднимает настроение. Мне понравилось это амплуа. А два года назад в клубе сорвалось выступление артиста. И мне пришлось уже попробовать выступить – "сделал" Лолиту с песней "На "Титанике".

Фото из личного архива героя публикации

"В первый раз на сцене был, конечно, страх неприятия гостями клуба меня, – вспоминает Снежана. – Самым сложным оказалось не выступление, а общение с гостями клуба в паузах между выступлениями. Ведь публика бывает разная – бывает, что и в ступор ставят высказываниями, вопросами. Поэтому надо знать, как отреагировать, как обыграть, как пошутить, чтобы никого не обидеть. Ввиду выше сказанного иногда просто говорю: "Извините, тупая, не могу придумать, что ответить".

Фото из личного архива героя публикации

Порой гости клуба пытаются задеть, оскорбить диву, либо же откровенно домогаются. "Каждый раз, когда кто-то без спроса пытается дотронуться до меня, хватает за руки или грудь, я в грубой форме говорю: "Потрогал – заплати 2 тысячи", – объяснил Платон. – Еще у меня был случай, когда гости подошли и культурно попросили о фут-фетише (получение сексуального наслаждения от ласк голых ног – Прим. ред) – даже обещали хорошо заплатить. Я отказался – мол, не по адресу. Многие люди почему-то думают, что если я в женском образе, то меня можно легко купить".

"Всегда делаю акцент на том, что я – не женщина, а мужик в платье с искусственной силиконовой грудью, накладными бедрами, – продолжает Платон. – Я всегда остаюсь самим собой, потому что образ не выношу за пределы клуба. Условно говоря, по улицам в таком виде не хожу – это только сценический образ, для веселья, для радости. Хотя когда за ночь бывает несколько выступлений в разных клубах, приходится садиться в такси в платье, чтобы не тратить время на создание образ – на это может уйти до трех часов! Некоторые водители сначала не понимают, что перед ними мужик. А когда мне кто-то звонит во время поездки и приходится отвечать, для них "открытие" становится шоком. Но проблем никогда не было, к счастью".  

Образ Снежаны продуман Платоном до мелочей – от "лодочек" 43 размера до изящных украшений. "Есть специализированные магазины по продаже обуви больших размеров, в которой специальный усиленный каблук, супинатор и она удобная, либо же обувь делается на заказ, – пояснил артист. – А все платья, которые я предпочитаю называть сценическими костюмами, шьются индивидуально. Правда, покупать для них дорогую ткань нет смысла – костюмы ведь используются не так часто, а продавать их потом сложно, поскольку у каждого артиста своя фигура. Сегодня в моем гардеробе 25 сценических нарядов и примерно 15 париков – для создания разных образов".

Платон подчеркивает, что этими образами он ни в коем случае не хочет обидеть женщин, представить их утрированно. "Я, напротив, показываю, как можно хорошо выглядеть – правильно краситься, укладывать волосы, – говорит артист. – Ко мне часто с просьбой о совместном фото подходят девушки и просят советов по грамотному макияжу – как сделать растушёвку, подчеркнуть брови, вывести стрелки. Ведь парни, как показывает опыт, могут краситься во много раз лучше, чем девушки – просто вкуса больше".

Особенно гордится Платон умением не рвать колготки, чем грешат многие представительницы слабого пола. "Я специально покупаю очень плотные, чтобы они скрывали волосы на ногах, – 300 либо 600 дэн. – пояснил артист. – В них, конечно, очень жарко на сцене, особенно летом. Но что делать!"

По словам Платона, у его близких образ Снежаны неприятия не вызывает. "Один из близких друзей помогал мне шить костюмы, – улыбается артист. – Просто сказал, что буду выступать в травести, он ответил, что я дебил, но помочь не отказался. Меня поняла даже родная бабушка! Как-то я приехал к ней в гости, а она удивилась: "У тебя почему глаза подведены?" А я плохо смыл грим. Я честно ответил, что выступаю в женском образе. И показал фотографию в образе Снежаны. Бабуля удивилась: "Ну и что ты мне бабу показываешь?" Она долго не могла поверить, что это – ее внук. А потом сказала, что я выгляжу красивее и привлекательнее любой женщины. А это для меня лучшая оценка!"

Автор: Феликс Грозданов30 сентября 2018, 09:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые знаменитые гей-пары

567

комментарии

Политика

"Туалетный" казус Порошенко попал на видео
Шуты гороховые: Трамп и Порошенко превратили встречу в цирк
Украина проиграла войну за Крымский мост
Нож в спину: Трампа прилюдно обсмеяли во время речи в ООН

Шоу-бизнес

Кудрявцева еле говорит из-за ужасного известия
Галкин поймал беременную Собчак на подлой лжи
Мечтала о смерти: внучка Ефремова откровенно о страшном недуге
"Ураган вырвал дверь": безмятежный отдых Дакоты прервало стихийное бедствие

Проишествия

Королеву красоты убили в собственной машине
Пьяный белорус нырнул за ключами в мусоропровод (видео)
Убийцу насильника Хачатуряна любезно отпустили на свободу
Свингер прикончил друга-наркомана после оргии

Lifestyle

Уходит эпоха: сериал "Ментовские войны" закрывают
Раскрыт секрет женской сексуальности и магнетизма
Новый фильм "Елки" похоронили
Сериал "Екатерина": Александрова рассекретила продолжение
Шоу-бизнес

Принцесса Диана предупредила Меган Маркл о потрясении из могилы

Эксперты связались с покойной спустя 20 лет после ее гибели
Шоу-бизнес

Решение сына перевернуло жизнь Наташи Королевой с ног на голову

Архип готовится поступить в престижный столичный вуз
Спорт

Страшную смерть гонщика на трассе Формулы-1 скрыли ради продолжения шоу

Его гибель навсегда изменила Ф-1
Шоу-бизнес

Петросян взорвался после переполоха с молодой любовницей

Юморист нагрубил поклоннику

Гороскоп

Как провести выходные: совет синхролога
Что скрывают Хабенский и Литвинова под видом счастливых отношений
Суррогатная мать родит для Валерии и Пригожина
Астрологический прогноз с 24 по 30 сентября

Фоторепортажи

Билан заласкал Чурикову у всех на глазах
Продажа новых iPhone в России началась с позорного провала
Перекачанная Лопес шокировала странным фото
Родство с Киркоровым и измена мужа: чего достигла Ани Лорак к 40 годам

Спорт

Страшную смерть гонщика на трассе Формулы-1 скрыли ради продолжения шоу
У мокрой Шараповой потеряли грудь
Авербух объявил бойкот рекордам Загитовой
Оказавшаяся на грани срыва Загитова жестко ответила на претензии

Регионы

Крымский мост начал тонуть
Озверевшая пенсионерка накинулась на юношу в автобусе (видео)
Китай разинул рот на российский Дальний Восток
Кремль сделал заявление об отмене результатов выборов
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru