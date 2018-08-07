В столичном ресторане подают сет из овощей за 8 тысяч рублей

Овощи – это будущее мировой гастрономии. Эту мысль все чаще высказывают самые известные шеф-повара планеты. Более того, стремятся максимально полно воплотить ее в меню собственных ресторанов. И дело здесь отнюдь не только в здоровом питании и повальной моде на вегетарианство, которое иногда сильно смахивает на коллективное помешательство. Овощи как продукт совершенно самодостаточны. Вдобавок по сравнению с мясом они обладают куда более выраженной терруарностью, что позволяет экспериментировать с тончайшими оттенками вкуса, а заодно работать с разными текстурами. Но, как выясняется, нет предела совершенству.



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