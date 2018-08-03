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Lifestyle

Главные события Москвы с 3 по 9 августа 2018 года

Фото: pixabay.com
Музыка, театр, спортивные состязания, выставки и фестивали – Москве всегда есть, что предложить. О самых интересных событиях ближайшей недели расскажут Dni.Ru в своем традиционном обзоре.
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3 августа, пятница

В саду "Красная Пресня" стартует Третий Фестиваль Индонезии в Москве, который продлится весь уик-энд. В этом году ожидается более 1000 гостей из Индонезии, в числе которых губернаторы и главы городов, предприниматели и артисты с уникальными товарами и красочными шоу. Фестиваль познакомит москвичей с этой экзотической страной. Будет представлена зона индонезийского искусства, где можно будет увидеть артефакты истории, настоящие произведения искусства – картины, деревянные скульптуры, керамику, батик, музыкальные инструменты и многое другое. В Морской зоне гости смогут принять участие в регате на радиоуправляемых мини-яхтах. Также пройдут представления кукольного театра теней "Ваянг Кулит" в сопровождении традиционного индонезийского оркестра "Гамелан" и  выступления артистов из различных уголков Индонезии.

Фото:vk.com/indonesiafest

На стадионе Сапсан-арена (МСА "Локомотив") состоятся решающие матчи крупнейшего в Европе детского футбольного фестиваля "Локобол-2018". В финальной части первенства сойдутся 16 команд мальчиков и 4 команды девочек из России, Казахстана, Эстонии и Болгарии. Стоит отметить, что предварительные этапы прошли летом в 98 городах России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Литвы и Болгарии. В них приняли участие 48 000 мальчишек и девчонок из 12 стран мира. Вход для гостей на финальные матчи бесплатный.

В РАМТе балетом "Дон Кихот" начнет свои выступления на "Летних балетных сезонах" театр "Смирнов балет". Это самая первая в СССР частная балетная труппа, основанная в 1988 году, которая известная за границей как Moscow city ballet. Артисты танцуют классические балеты в авторской редакции своего основателя – балетмейстера и солиста Большого театра Виктора Смирнова-Голованова.

4 августа, суббота

В Саду "Эрмитаж" пройдет четвертый музыкально-литературный фестиваль SОЛОМА. Девиз мероприятия – "Пожинай плоды творчества", поэты, музыканты, художники и писатели представят свои новые творения. Ожидаются выступления квартета Arfasound, "королевы укулеле" Анны Ворфоломеевой, молодой певицы Виктории Черенцовой, поэтического проекта актера Театра Наций Дмитрия Сердюка, композитора и исполнителя AMARIA, оркестра балканской и цыганской музыки Exilados, певца и телеведущего Антона Лаврентьева, театрально-музыкального проекта 6/8 и других. Шуня Балашова и absolute soul группа SHOO отыграют летний сет с новыми композициями из свежего EP-альбома "Твоя Земля". Вместе с SHOO и сольно также на сцену выйдет финалист "Новой волны" Стас Море.

В Музее-заповеднике "Коломенское" пройдет традиционный "Пикник Афиши". В этом году на сцену выйдут Arcade Fire, Земфира, Belle & Sebastian и King Gizzard & The Lizard Wizard и другие популярные артисты. В их числе электронщик Аигел, Oscar and the Wolf из Бельгии, поп-певица из Швеции Skott, R&B-музыкант Gabriel Garzon Montano. Помимо живых выступлений вниманию гостей будет предложена гастрономическая программа, дизайн-маркет и множество развлекательных программ – от настольных игр до выставок современного искусства.

Фото:vk.com/afishapicnic

5 августа, воскресенье

В клубе "16 тонн" даст концерт молодая группа "Увула", которая отметит год со дня выхода альбома "Я думал, у меня получится". Коллектив исполняет эмоциональный серф-рок с текстами про внутренние переживания. "Этот год получился очень насыщенным, – говорит сама группа. – Мы сыграли на многих важных и крупных фестивалях, собрали несколько аншлагов, прокатились в первый тур, выступили в четырех странах, посотрудничали со многими интересными людьми и даже засветились на MTV. Для нас это веха, поэтому давайте все вместе отметим ее прохождение".

6 августа, понедельник

В дизайн-заводе "Flacon" выступит группа "Буерак". Это новосибирский дуэт, который получил широкую известность на отечественной андеграунд-сцене в качестве ярких представителей новой волны пост-панка. Москвичи услышат песни на житейские темы с примесью иронии и абсурда. Концерт пройдет под открытым небом.

Фото:vk.com/buerak_vsegda_anshlag

7 августа, вторник

В СК "Олимпийский" группа "КняZz" и Фонд памяти Михаила Горшенева проведут концерт с программой "Камнем по голове" в честь 30-летия группы "Король и Шут". 19 июля 2013 года Михаил Горшенев ушел из жизни, и знаменитая отечественная группа "Король и Шут" прекратила свое существование, оставив у себя за спиной десять студийных альбомов. Главной пластинкой раннего "Короля и Шута" считается первый официальный альбом группы – "Камнем по голове". Именно в его честь и назван этот концерт. Специально для этого мероприятия восстановлены оригинальные концертные аудио– и видеозаписи Михаила Горшенева, которые будут показаны в формате мультимедийной голограммы.

8 августа, среда

В дизайн-заводе "Flacon" выступит Варвара Визбор. Артистка и ее группа создает музыку на стыке фанка, рока, эстрадного джаза и урбанистического фолка, песен советской эстрады и авторской песни. На концерте гости услышат лучшие композиции из трех альбомов певицы, и, разумеется, всеми любимые песни, написанные известными дедушкой и бабушкой Варвары – Юрием Визбором и Адой Якушевой.

Фото: пресс-служба

В Центральном доме культуры железнодорожников покажут комедийный спектакль "Проделки Дон Джованни" с Гошей Куценко в главной роли. Дон Джованни – ловелас, его страсть – обольщение женщин. И поэтому он неизменно попадает в острые и смешные ситуации. Герой абсолютно уверен, что покоряя женщин, можно отыскать путь к истиной любви. Но все меняется, когда в его душе селится то настоящее чувство, ради которого все плотские наслаждения отходят на второй план, и главным становится лишь счастье и гармония с любимой.

9 августа, четверг

В Shore House группа "Uma2rman" порадует поклонников своими песнями, в том числе такими хитами, как "Прасковья", "Ночной дозор", "Проститься" и "Я так ждала тебя, Вова", а также композиции с крайнего альбома. 15 лет назад братья из Нижнего Новгорода ― Сергей и Владимир Кристовские ― всего за один год из обычных музыкантов из провинции превратились в одну из популярнейших групп на российской сцене. С тех пор они и продолжают свой творческий путь.

Фото:vk.com/uma2rman

В дизайн-заводе "Flacon" даст большой сольный концерт под открытым небом группа "Animal ДжаZ". Музыканты коллектива и фронтмен Александр Красовицкий наполнят пространство лирическими балладами, жесткими риффами и музыкальными экспериментами. Жанровые рамки описать очень сложно, как говорят сами участники группы, Animal ДжаZ – это "сумбур", из которого рождается гармония.

3 августа 2018, 10:17

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