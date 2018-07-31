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Lifestyle

Как сохранить чувства в браке на долгие годы

Фото: GLOBAL LOOK press/Nick White
Ольга Романив

Ольга Романив блогер

 Психолог, сваха, основатель Клуба Знакомств "Классика Отношений"
Что объединяет двух любящих людей на протяжении долгих лет? Дети, совместный быт, общие интересы. Но главным, что поддерживает их чувства, являются воспоминания – встречи в определенных местах города, музыка, фильмы. И именно это позволяет делать отношения теплее и ближе. 
прочитано 313 раз

Вы когда–нибудь замечали, как смотрят друг на друга люди, много лет прожившие в браке, у которых было все (и радости, и печали) при звуках определенной песни, с которой связаны приятные моменты их жизни? Их глаза начинают искриться теплотой, а губы трогает улыбка. И даже если в этот момент они спорят по какому-то вопросу, то ссора тут же прекращается.

Так случилось с Андреем и Мариной, которых я познакомила несколько лет назад. Они оба достаточно темпераментные люди, и итальянские страсти на фоне их бурных выяснений отношений – ссора малышей в детском саду. Надо отдать им должное – оба были отходчивыми и быстро мирились. Правильнее сказать, именно желание приятного примирения их и подталкивало к ссорам. И если бы они жили только вдвоем, все это можно было бы принять, но всегда рядом с ними их дети – 13–летняя Лера и 17–летний Влад.

Дети долго закрывали глаза на такое "высокое" общение своих родителей, пока не решили действовать – они пришли за помощью к психологу. Мы долго разбирали ситуацию и поняли, что их видимые ссоры могут перейти в настоящие, а такого результата никому не хотелось. Я дала детям совет: устройте родителям романтический вечер, но не пышный, а легкий – свечи, нежный аромат, витающий в комнате, легкий приятный ужин. И романтичная музыка. Такая, под которую родителям захочется танцевать. Ребята подошли к делу со всей ответственностью и устроили для родителей чудесный вечер, полный нежности и романтики. С тех пор, если родители начинали ссориться, дети включали песню Wish you were here группы Rednex, которая напоминала Марине и Андрею волшебный вечер. И ссориться они стали намного меньше.

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer

Большой вклад в отношения могут привнести фильмы. Борис, мой клиент, когда увидел Александру, был ею очарован с первого взгляда. Ему она показалась неземной девушкой, словно из прошлого — интеллигентная, воспитанная, скромная. Я открыла ему маленький секрет: Александру покорит тот мужчина, который разделит ее любовь к классическому мировому кино. Сначала Борис пригласил ее на прогулку, потом в уютное кафе. С каждым разом он влюблялся в Александру все больше и больше, поэтому на третьем свидании он устроил ей сюрприз: кинопоказ французских, итальянских, американских и советских киношедевров прошлого века. Фильмы они смотрели целую ночь, смеясь и делясь впечатлениями. А потом пошли встречать рассвет. Александра светилась после этого свидания, а когда Борис сделал ей предложение, она сказала мне, что свою роль в их истории сыграла "Серенада Солнечной долины". С тех пор этот фильм и музыка Гленна Миллера стали важной составляющей их жизни. А песенкам, переделанным когда–то еще поколением их родителей, Борис и Александра научили своих детей. Теперь "Серенада" – любимый фильм всей их семьи.

Фото: GLOBAL LOOK press/David Oxberry

А в жизни Петра и Людмилы знаковым стал каток на Красной Площади. Да и свидание в канун Нового года само по себе пропитано волшебством. Это была первая встреча, соединившая их страстью к конькам. Они много катались и разговаривали – коньки лишили их стеснительности, они не смущались своих падений, а просто получали удовольствие. Вторым свиданием стала встреча Нового года там же, на Красной площади. И теперь встреча Нового года на катке стала их семейной традицией, а знакомство на льду Людмила и Петр вспоминают с теплотой и нежностью. А уж сколько забавного в их воспоминаниях!

Если вы хотите вспоминать интересные моменты своей жизни, соединившие вас, найдите свою песню – она станет вашей, и где бы ни звучала, наполнит жизнь романтикой и приятными моментами. Картины, фильмы, книги помогут вам найти ту теплоту в отношениях, которых часто не хватает – вечер вдвоем за просмотром любимого фильма, который унесет вас в юность и беззаботность, будет наполнен непередаваемыми эмоциями и впечатлениями. А полюбившееся место встреч будет снова и снова возвращать к радости первого свидания.

Когда вы объединены общим воспоминанием, основанным на эмоциях, уже не до ссор или обид – найдите в памяти то, что растопит лед непонимания, недоверия или раздражения. Посмотрите вместе старые фотографии, посмейтесь, перемежая слова фразой "А помнишь?". Вам будет хорошо, тепло и уютно, а ваши чувства друг к другу получат ту подпитку, которая им просто необходима.

31 июля 2018, 16:06

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