Как сохранить чувства в браке на долгие годы

Что объединяет двух любящих людей на протяжении долгих лет? Дети, совместный быт, общие интересы. Но главным, что поддерживает их чувства, являются воспоминания – встречи в определенных местах города, музыка, фильмы. И именно это позволяет делать отношения теплее и ближе.

Вы когда–нибудь замечали, как смотрят друг на друга люди, много лет прожившие в браке, у которых было все (и радости, и печали) при звуках определенной песни, с которой связаны приятные моменты их жизни? Их глаза начинают искриться теплотой, а губы трогает улыбка. И даже если в этот момент они спорят по какому-то вопросу, то ссора тут же прекращается.

Так случилось с Андреем и Мариной, которых я познакомила несколько лет назад. Они оба достаточно темпераментные люди, и итальянские страсти на фоне их бурных выяснений отношений – ссора малышей в детском саду. Надо отдать им должное – оба были отходчивыми и быстро мирились. Правильнее сказать, именно желание приятного примирения их и подталкивало к ссорам. И если бы они жили только вдвоем, все это можно было бы принять, но всегда рядом с ними их дети – 13–летняя Лера и 17–летний Влад.

Дети долго закрывали глаза на такое "высокое" общение своих родителей, пока не решили действовать – они пришли за помощью к психологу. Мы долго разбирали ситуацию и поняли, что их видимые ссоры могут перейти в настоящие, а такого результата никому не хотелось. Я дала детям совет: устройте родителям романтический вечер, но не пышный, а легкий – свечи, нежный аромат, витающий в комнате, легкий приятный ужин. И романтичная музыка. Такая, под которую родителям захочется танцевать. Ребята подошли к делу со всей ответственностью и устроили для родителей чудесный вечер, полный нежности и романтики. С тех пор, если родители начинали ссориться, дети включали песню Wish you were here группы Rednex, которая напоминала Марине и Андрею волшебный вечер. И ссориться они стали намного меньше.

Большой вклад в отношения могут привнести фильмы. Борис, мой клиент, когда увидел Александру, был ею очарован с первого взгляда. Ему она показалась неземной девушкой, словно из прошлого — интеллигентная, воспитанная, скромная. Я открыла ему маленький секрет: Александру покорит тот мужчина, который разделит ее любовь к классическому мировому кино. Сначала Борис пригласил ее на прогулку, потом в уютное кафе. С каждым разом он влюблялся в Александру все больше и больше, поэтому на третьем свидании он устроил ей сюрприз: кинопоказ французских, итальянских, американских и советских киношедевров прошлого века. Фильмы они смотрели целую ночь, смеясь и делясь впечатлениями. А потом пошли встречать рассвет. Александра светилась после этого свидания, а когда Борис сделал ей предложение, она сказала мне, что свою роль в их истории сыграла "Серенада Солнечной долины". С тех пор этот фильм и музыка Гленна Миллера стали важной составляющей их жизни. А песенкам, переделанным когда–то еще поколением их родителей, Борис и Александра научили своих детей. Теперь "Серенада" – любимый фильм всей их семьи.

А в жизни Петра и Людмилы знаковым стал каток на Красной Площади. Да и свидание в канун Нового года само по себе пропитано волшебством. Это была первая встреча, соединившая их страстью к конькам. Они много катались и разговаривали – коньки лишили их стеснительности, они не смущались своих падений, а просто получали удовольствие. Вторым свиданием стала встреча Нового года там же, на Красной площади. И теперь встреча Нового года на катке стала их семейной традицией, а знакомство на льду Людмила и Петр вспоминают с теплотой и нежностью. А уж сколько забавного в их воспоминаниях!

Если вы хотите вспоминать интересные моменты своей жизни, соединившие вас, найдите свою песню – она станет вашей, и где бы ни звучала, наполнит жизнь романтикой и приятными моментами. Картины, фильмы, книги помогут вам найти ту теплоту в отношениях, которых часто не хватает – вечер вдвоем за просмотром любимого фильма, который унесет вас в юность и беззаботность, будет наполнен непередаваемыми эмоциями и впечатлениями. А полюбившееся место встреч будет снова и снова возвращать к радости первого свидания.

Когда вы объединены общим воспоминанием, основанным на эмоциях, уже не до ссор или обид – найдите в памяти то, что растопит лед непонимания, недоверия или раздражения. Посмотрите вместе старые фотографии, посмейтесь, перемежая слова фразой "А помнишь?". Вам будет хорошо, тепло и уютно, а ваши чувства друг к другу получат ту подпитку, которая им просто необходима.