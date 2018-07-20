Пластический хирург поставил неутешительный диагноз Вере Брежневой

Все давно привыкли к безупречным глянцевым лицам, а тут такой подарок – звезда, одна из самых желанных женщин для российских мужчин Вера Брежнева показала себя без грима. Такой как есть. И на певицу тут же набросились подписчики.

Сейчас практически невозможно встретить девушку без макияжа. Естественный вид шокирует, хотя популярные зарубежные блогеры сейчас активно продвигают тему естественности. Нет ничего красивого в прыщах и морщинах, но отрицать их наличие смешно.

Разобрать морщинки Веры Брежневой, которые так напугали ее поклонников, по просьбе Dni.Ru согласился пластический хирург Арташес Айрапетян.

"Вера выглядит на свой возраст и выглядит очень хорошо, – поделился своими впечатлениями от съемки врач. – Я ничего бы ей сейчас не менял. Возможно потому, что считаю ее очень красивой. Вера сейчас именно в том возрасте, когда женщина начинает задумываться о серьезной коррекции внешности".

По мнению эксперта, певица грамотно ухаживает за собой. "Всем бы так выглядеть без макияжа. Девушки, будьте честны с собой. Вы способны выложить свое фото без макияжа и без фильтров в Инстаграм? Почему-то мне кажется, что нет. Качество фото ужасное, тени акцентируют внимание на морщинках и неровности кожи, усиливая их. Поэтому и показалось, что она резко состарилась. На самом деле, просто ракурс не удачный", – сказал он.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 8 Июл 2018 в 10:12 PDT

У Веры мягкое лицо, и с возрастом мелкие морщины вокруг глаз стали более заметными. "Она однозначно делает уходовые процедуры, но ничего радикального. Нос у нее свой. Спинка носа широкая, не тронутая хирургами. Возможно в детстве у нее была травма. Видно, что губы чуть скорректированы. Возможно, это татуаж и гилауронка. Однако, никакие самые дорогие косметические средства не защитят от возрастных изменений, – предупреждает Айрапетян. – Однажды вы смотрите в зеркало и понимаете, что морщинки перестали разглаживаться после сна, а кожа стала не такой упругой. Это всегда происходит в один момент. Кожа становится дряблой, коллагены больше не работают. Проходит полгода, год и человек резко стареет. Скорее всего это время наступило у Веры. И скоро ей нужно будет задуматься о серьезных процедурах".

По словам хирурга, Брежневой в какой-то степени не повезло: она никогда не сделает блефаропластику, сохранив свою индивидуальность. "У певицы особое строение лица: присутствует асимметрия глаз и форма век такая, что ей вообще противопоказана блефаропластика. Эта операция направлена на иссечение лишней жировой ткан и кожи в области глаз. А у Веры от природы такое строение, поэтому ей нужно найти очень хорошего специалиста, который будет заниматься глазами. В ее случае нависшие тяжелые веки можно убрать только микроподтяжками. С возрастом они будут еще больше опускаться", – предупредил он.