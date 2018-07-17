Меган Маркл транжирит тысячи долларов на цацки
Наряды Маркл поражают разнообразием. Гардероб Ее Высочества состоит из лучших моделей от самых известных домов моды.
Выяснилось, что в статусе супруги принца Меган уже присутствовала на 16 мероприятиях в 16 нарядах люксовых брендов. Среди них – Chanel, Carolina Herrera и Givenchy. Для каждого выхода в свет жена герцога Сассекского выбирала особый туалет. Причем каждый – эффектнее и дороже предыдущего.
По данным аналитиков, общая стоимость одежды герцогини вместе с обувью, аксессуарами и украшениями составила около 210 тысяч долларов, сообщает The Sun. В частности, наряды для двухдневной поездки в Ирландию обошлись в 36 тысяч долларов, поскольку Маркл переодевалась по три раза в день.
Отметим, каждое появление Ее Высочества на публике вызывает массу пересудов. Примечательно, что мнения по поводу вкуса Меган Маркл диаметрально противоположны.
Одни считают, что она успела завоевать звание иконы стиля, другие же полагают, что жена принца Гарри никак не может привыкнуть к строгим правилам церемониала и постоянно нарушает установленный при дворе протокол.
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