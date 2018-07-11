Меган Маркл оконфузилась из-за сплюснувшего грудь белья

Герцогиня Сассекская с первым официальным визитом 11 июля посетила Дублин вместе с принцем Гарри. Однако пользователи соцсетей нашли повод для критики Меган.

Маркл сфотографировали в сером платье Rolan Mouret с вырезом. Внимание публики привлекло нижнее белье герцогини.

Жену принца высмеяли за то, что она надела под платье неудачный бюстгальтер. Дело в том, что его очертания оказались слишком заметны под облегающим нарядом, передает The Sun.

Лифчик буквально сплюснул грудь Меган. "Ей нужна помощь в магазине нижнего белья", "Надо купить бюстгальтер поприличнее, хотя ей нечего в нем прятать", "Неправильно подобран лифчик… Это модный провал", — раскритиковали герцогиню пользователи Twitter.

Бюстгальтер Меган Маркл назвали модным провалом pic.twitter.com/1AKC2W7BF8 — Натали (@natakots) 11 июля 2018 г.

Отметим, что Меган Маркл довольно часто критикуют за выбор нарядов. Ранее жена принца Гарри удивила поклонников тем, что появилась на официальном мероприятии в ярко-желтом платье с оголенными плечами.

Не понравился народу и наряд, выбранный Меган на благотворительный матч по поло Audio Polo Challenge. Для выхода в свет она надела клетчатый сарафан из натуральной ткани со специальными дырочками – перфорацией для циркуляции воздуха, напоминающий халат. Общественность сочла, что супруге принца должно быть стыдно появляться в таком виде на публике.