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Lifestyle

Как избавиться от прыщей навсегда

Фото: GLOBAL LOOK press/Ralf-Udo Thiele
Кожа, как лакмусовая бумажка, отражает все, что происходит с организмом: состояние внутренних органов, нарушения гормонального баланса, малейшие сбои в работе ЖКТ, стрессовое состояние, бессистемное питание, недостаток сна и отдыха, воздействие неблагоприятной окружающей среды, влияние вредных привычек. "Черные точки", болезненные воспаления, жирный блеск на Т-зоне лица ‒ одни из признаков такого неприятного заболевания как акне. 
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Многие знают, как сложно найти средство, которое помогло бы избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Врачи-дерматокосметологи утверждают: нельзя игнорировать заболевание, маскируя его снаружи, ‒ лечение необходимо начинать "изнутри".

Об основных факторах, которые провоцируют появление акне, а также об эффективных способах лечения Dni.Ru рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic Анжелика Ужва.

О причинах

Переходный возраст ‒ время гормональной "перестройки", которая нередко становится причиной воспаления сальных желез. Вот почему многие подростки сталкиваются с угревой сыпью именно в 13‒16 лет. Но акне может появиться не только в подростковом, но и в зрелом возрасте. Гормональный дисбаланс, в частности, повышение уровня мужских половых гормонов в крови, заставляет сальные железы работать с удвоенной силой. Избыточный кожный жир не успевает выводиться "наружу", что приводит к закупориванию пор и развитию воспалительных очагов. Выявить гормональные нарушения может врач-эндокринолог: он установит причину заболевания не по внешним признакам, а по результатам анализов крови на гормоны, УЗИ щитовидной железы и яичников.

Низкий иммунитет, инфекционные заболевания, прием антибиотиков, хронические заболевания в стадии обострения ‒ одни из возможных причин угревой болезни. Как показывают многочисленные исследования, проблеме акне наиболее подвержены те, кто унаследовал генетическую предрасположенность к заболеванию от старших поколений.

Если в ходе обследования не выявлено нарушений в работе внутренних органов и систем, то следует обратить внимание на свой рацион питания. Как известно, любовь к сладкому негативно сказывается на состоянии кожи. Шоколад, конфеты и торты значительно повышают уровень инсулина в крови, воздействуют на тестостерон и увеличивают активность сальных желез.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jean-Marie Guyon

В попытках скрыть несовершенства кожи многие девушки и женщины злоупотребляют декоративной косметикой: наносят базу под макияж, чтобы выровнять рельеф лица и скрыть расширенные поры, тональный крем и корректирующие средства, пудру для устранения жирного блеска и специальный фиксатор, чтобы многослойный мейкап не "поплыл" на жирной коже. Плотная "маска" не дает коже дышать, закупоривает поры и лишь обостряет воспаления. Более того, многие компоненты, входящие в состав косметических средств, являются комедогенными и усугубляют заболевание.

Курение, пристрастие к алкогольным напиткам, сон менее 7‒8 часов в день, недостаточное потребление чистой негазированной воды (менее 2 литров в сутки), нестабильное психоэмоциональное состояние, стресс и переутомление ‒ это факторы, которые не только затрудняют лечение акне, но и ухудшают состояние организма в целом.

О способах лечения

Залог успешного лечения акне ‒ ранняя диагностика, правильная клиническая оценка и выявление истинной причины заболевания. Заметив на лице нехарактерные для своей кожи воспаления, гнойные прыщи и жирный блеск, не стоит спешить за советом "экспертов" в соцсетях и интернете ‒ нужно как можно скорее обращаться к квалифицированному специалисту. Врач-дерматокосметолог назначит необходимые обследования, установит источник проблемы и составит грамотный курс лечения, ориентируясь на характер заболевания.

Фото: GLOBAL LOOK press/Vasilii Smirnov

Если акне протекает в тяжелой форме, то лечение должно проводиться комплексно, в том числе с использованием медикаментозных препаратов. В остальных случаях при отсутствии воспалительного процесса пациенту, как правило, достаточно наружной терапии и курса косметологических процедур. Вот наиболее эффективные из них:

  • Химические пилинги: пилинг Джесснера, салициловый пилинг, ретиноевый пилинг, ТСА-пилинг (в концентрации от 20%), а также феноловый пилинг.
  • Фотолечение ‒ терапия, базирующаяся на направленном световом излучении, которое вызывает уничтожение бактериальной флоры, провоцирующей акне. После процедуры потребуется время на реабилитацию, но положительный клинический эффект не заставит себя долго ждать.
  • Лазерная терапия позволяет блокировать процесс развития угревой болезни: лазер оказывает термовоздействие на кожу, тем самым вызывая гибель бактерий и грибков, вызывающих акне.
  • Игольчатый RF-лифтинг особенно подходит для пациентов с постакне: он великолепно выравнивает рельеф кожи с псевдоатрофическими рубцами и застойными пятнами, выравнивает цвет лица и создает эффект лифтинга.
    Плазмотерапия ‒ высокоэффективная процедура, основанная на введении собственной плазмы пациента, обогащенной тромбоцитами, что приводит к активному восстановлению и регенерации структуры кожи. Введение собственного биоматериала абсолютно безопасно и наиболее эффективно в сочетании с другими инъекционными методиками.

Нельзя забывать, что акне не уходит бесследно: исчезая, воспаления оставляют после себя рубцы, шрамы, неровный рельеф и цвет кожи. Избавиться от следов постакне помогут пилинги на основе кислот, которые бережно отшелушивают кожу. В качестве инъекционных процедур можно рассматривать мезотерапию, в ходе которой врач-косметолог вводит под кожу целый "коктейль" из полезных веществ ‒ витаминов, микроэлементов и антиоксидантов.

20 февраля 2018, 17:28

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