Как избавиться от прыщей навсегда
Многие знают, как сложно найти средство, которое помогло бы избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Врачи-дерматокосметологи утверждают: нельзя игнорировать заболевание, маскируя его снаружи, ‒ лечение необходимо начинать "изнутри".
Об основных факторах, которые провоцируют появление акне, а также об эффективных способах лечения Dni.Ru рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic Анжелика Ужва.
О причинах
Переходный возраст ‒ время гормональной "перестройки", которая нередко становится причиной воспаления сальных желез. Вот почему многие подростки сталкиваются с угревой сыпью именно в 13‒16 лет. Но акне может появиться не только в подростковом, но и в зрелом возрасте. Гормональный дисбаланс, в частности, повышение уровня мужских половых гормонов в крови, заставляет сальные железы работать с удвоенной силой. Избыточный кожный жир не успевает выводиться "наружу", что приводит к закупориванию пор и развитию воспалительных очагов. Выявить гормональные нарушения может врач-эндокринолог: он установит причину заболевания не по внешним признакам, а по результатам анализов крови на гормоны, УЗИ щитовидной железы и яичников.
Низкий иммунитет, инфекционные заболевания, прием антибиотиков, хронические заболевания в стадии обострения ‒ одни из возможных причин угревой болезни. Как показывают многочисленные исследования, проблеме акне наиболее подвержены те, кто унаследовал генетическую предрасположенность к заболеванию от старших поколений.
Если в ходе обследования не выявлено нарушений в работе внутренних органов и систем, то следует обратить внимание на свой рацион питания. Как известно, любовь к сладкому негативно сказывается на состоянии кожи. Шоколад, конфеты и торты значительно повышают уровень инсулина в крови, воздействуют на тестостерон и увеличивают активность сальных желез.
В попытках скрыть несовершенства кожи многие девушки и женщины злоупотребляют декоративной косметикой: наносят базу под макияж, чтобы выровнять рельеф лица и скрыть расширенные поры, тональный крем и корректирующие средства, пудру для устранения жирного блеска и специальный фиксатор, чтобы многослойный мейкап не "поплыл" на жирной коже. Плотная "маска" не дает коже дышать, закупоривает поры и лишь обостряет воспаления. Более того, многие компоненты, входящие в состав косметических средств, являются комедогенными и усугубляют заболевание.
Курение, пристрастие к алкогольным напиткам, сон менее 7‒8 часов в день, недостаточное потребление чистой негазированной воды (менее 2 литров в сутки), нестабильное психоэмоциональное состояние, стресс и переутомление ‒ это факторы, которые не только затрудняют лечение акне, но и ухудшают состояние организма в целом.
О способах лечения
Залог успешного лечения акне ‒ ранняя диагностика, правильная клиническая оценка и выявление истинной причины заболевания. Заметив на лице нехарактерные для своей кожи воспаления, гнойные прыщи и жирный блеск, не стоит спешить за советом "экспертов" в соцсетях и интернете ‒ нужно как можно скорее обращаться к квалифицированному специалисту. Врач-дерматокосметолог назначит необходимые обследования, установит источник проблемы и составит грамотный курс лечения, ориентируясь на характер заболевания.
Если акне протекает в тяжелой форме, то лечение должно проводиться комплексно, в том числе с использованием медикаментозных препаратов. В остальных случаях при отсутствии воспалительного процесса пациенту, как правило, достаточно наружной терапии и курса косметологических процедур. Вот наиболее эффективные из них:
Нельзя забывать, что акне не уходит бесследно: исчезая, воспаления оставляют после себя рубцы, шрамы, неровный рельеф и цвет кожи. Избавиться от следов постакне помогут пилинги на основе кислот, которые бережно отшелушивают кожу. В качестве инъекционных процедур можно рассматривать мезотерапию, в ходе которой врач-косметолог вводит под кожу целый "коктейль" из полезных веществ ‒ витаминов, микроэлементов и антиоксидантов.
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