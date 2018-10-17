Названо лучшее пиво в России

Роскачество определило марки светлых пенных напитков, которые находятся на высоте. Лучшее пиво удалось назвать по результатам исследования.

Специалисты исследовали продукт на отечественном рынке на соблюдение требованиям российского законодательства. Лидерами среди 40 марок пива оказались бренды Amstel и "Халзан".

Достойными признаны Heineken, Stella Artois, "Три медведя", Krušovice Imperial, Bavaria, Krušovice, Faxe, Löwenbräu и Zlaty Bazant, передает телеканал "360". Однако самой высокой оценки – 5,5 балла – не удалось получить никому.

Кроме того, напитки проверили на содержание солода. В пиве его должно быть 80%. Если количество этого компонента не достигает данного показателя, продукт считается пивным напитком. Проверку на лучшее пиво по такому пункту не прошли марки "Арсенальное", "Омское", "Горьковское", "Свердловское" и "Самара".

Проверку на брожение пива не прошли марки Efes, "Хамовники", "Сибирская корона" и "Жигули Барное". Эти продукты содержали мало уксуснокислых эфиров. Эксперты заметили превышение нормы по плесени у пива Bud.

В исследовании на лучшее пиво приняли участие марки стоимостью от 67 до 260 рублей за литр. Отдельная проверка марок лучшего темного пива намечена на следующий год.