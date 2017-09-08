Меланью Трамп унизили перед Брижит Макрон

Специалисты составили рейтинг самых стильных знаменитостей. Критики в области моды буквально унизили Меланью Трамп – первая леди США даже не попала в список.

Возглавили рейтинг Барак и Мишель Обама. По мнению экспертов, они лучше всех одевались в 2017 году. С таким утверждением сложно спорить: известный политик и его жена всегда выглядят достойно на публике и со вкусом подбирают наряды.

Публикация от Barack Obama (@barackobama) Окт 31 2016 в 11:28 PDT

Среди прочих в список попали Эммануэль Макрон и его жена Брижит. Несмотря на то, что престарелую первую леди Франции иногда критикуют за слишком откровенный внешний вид, знатоки в области моды считают, что одевается она явно лучше Меланьи Трамп, которая даже не попала в список, передает "Газета.ru".

Также в рейтинг вошли король Нидерландов Виллем-Александр и его супруга, королева-консорт Максима. Среди самых хорошо одетых мужчин – премьер-министр Канады Джастин Трюдо, которого считают самым стильным политиком, а также певец Гарри Стайлс и баскетболист Леброн Джеймс. В женский топ попали певица Рианна, актрису Шарлотт Гейнсбур и королева Испании Летиция.



Публикация от Justin Trudeau (@justinpjtrudeau) Июн 12 2017 в 12:09 PDT

Отметим, Меланью Трамп неоднократно критиковали за не совсем подходящие наряды. Например, во время поездки в пострадавший от урагана штат Техас она решила надеть шпильки. Первая леди США явно не подумала о том, что в дизайнерских туфлях ей придется ходить по затопленному городу среди хаоса и разрушения.