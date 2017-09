Главные события Москвы с 29 сентября по 5 октября 2017 года

Выступление топ-менеджеров Google и Amazon, концерт Стинга и юбилей Виктора Цоя. Об этом и многом другом – в еженедельном обзоре самых интересных мероприятий Москвы от Dni.Ru.

29 сентября, пятница

В СК "Олимпийский" пройдет крупнейший предпринимательский форум-интенсив "Трансформация", призванный развивать предпринимательские компетенции. Откроет мероприятие мэр Москвы Сергей Собянин, далее выступят более 30 известных спикеров, представителей разных областей, в частности Оскар Хартманн (генеральный директор и основатель KupiVIP.ru, СarPrice), Ицхак Пинтосевич (эксперт в системном развитии личности и бизнеса), Евгений Гаврилин (основатель краудфандинговой платформы BOOMSTARTER) и другие. Участники смогут получить технологии для оптимизации бизнес-процессов, а также инструменты для повышения личной эффективности. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Форум будет идти два дня.

В клубе Stadium LIVE с 7 до 10 часов утра пройдет "Живой завтрак" с "Бригадой У", героями утреннего шоу на радиостанции "Европа Плюс" – Джемом, Ильей и Викой. Также на сцену выйдут модные артисты: саундпродюсер Vanotek выступит с хитом Tell Me Who, записанным вместе с Eneli, Palastic feat. Bright Sparks исполнят свой трек Lying In The Sun, также порадуют зрителей Макс Барских, Элджей и электронный дуэт Tim3Bomb. Вход свободный.

В МВЦ "Крокус Экспо" будет проходить "ИгроМир/Comic Con Russia 2017: Все лучшее из мира развлечений!" Посетителей будут ждать новинки компьютерных игр и "железа", интересные шоу-программы, комиксы, конкурсы. Специальными гостями станут знаменитые актеры Рутгер Хауэр ("Бегущий по лезвию", "Побег из Собибора", "Попутчик") и Кристофер Ллойд (трилогия "Назад в будущее", "Трасса 60", "Пролетая над гнездом кукушки"). Мероприятие продлится до 1 октября включительно.

В "Известия Холле" состоится концерт поп-группы "Дискотека Авария". Поклонников будет ждать обновленный состав с вокалисткой Анной Хохловой, новые песни, а также проверенные временем хиты.

30 сентября, суббота

В lookinrooms пройдет шоу талантов академии "Краса России". "Краса России" – знаменитый конкурс, который открыл специальную академию для девушек, кто не смог попасть в основной проект: мам, бизнес-леди, спортсменок, девушек неконкурсного возраста. В этот вечер участницам предстоит сдать свой первый экзамен, они покажут свои творческие номера, а члены жюри смогут задать им свои каверзные вопросы.

В "Цирке Чудес" состоится премьера циркового шоу-мюзикла "Маленький Принц". Главная особенность спектакля – синтез разных жанров: это большой цирковой шоу-мюзикл, который сопровождается лазерным, песочным, световым и музыкальным шоу. Зрителей ждет знаменитая история, а также настоящие хиты и новые номера от звезд цирка, в том числе жонглирование, акробатика, воздушная гимнастика, колесо Сира, клоунада, дрессура (хорьки, петухи, медведи, собаки, голуби, обезьяна и ослик) и многое другое.

Театр имени Моссовета подготовил громкую премьеру - постановку "Идиот" по роману Достоевского с Екатериной Гусевой в роли Настасьи Филипповны. Также роли исполняют восходящая звезда театра и кино Юлия Хлынина, а также двое молодых актеров – Антон Аносов и Дмитрий Подадаев. Пьесу по тексту романа и сценографию создал Юрий Еремин.

На сцене Государственного Кремлевского дворца представят симфоническое трибьют-рок-шоу "Легенда 55" – легендарные песни группы "Кино", подготовленное к юбилею Виктора Цоя. Избранные композиции группы "Кино" сыграет рок-группа "Sолнечные Дни" в сопровождении симфонического оркестра "Золотой век".

В "Крокус Сити Холле" выступит немецкий философ и писатель Экхарт Толле, автор бестселлера "Сила Настоящего", переведенного на 33 языка. Это человек с трудным детством и юностью, сумевший трансформировать свою жизнь. Теперь он помогает миллионам людей обрести внутренний мир, исцелиться и более полно реализовать себя в жизни.

В центре дизайна Artplay пройдет очередной маркет "4 сезона". Талантливые художники, дизайнеры и кондитеры представят свои творения. Посетители смогут прикупить авторские украшения, одежду, сувениры, еду и многое другое.

В зале "Ярославль" отеля "Золотое кольцо" стартует цикл встреч-бесед с международным экспертом по внутренним ресурсам человека и психологии субъективности Игорем Калинаускасом, получивший название "За пределами сознания". "Темой наших встреч будет ответ на вопрос, что за загадочная такая душа и почему мы ее боимся, – рассказывает автор. – Что делать с этим колоссальным, огромным источником знания, силы, энергии и можно ли им как-то управлять. Ведь всякое творчество – это музыка души".

1 октября, воскресенье

В ЦДКЖ состоится премьера комедии "Привет, МАНЬЯК!" режиссера Михаила Цитриняка по пьесе Ганны Слуцки "Маньяк". История рассказывает о семейной паре, находящейся на вершине успеха. Но внезапно в их жизнь врывается тайный одержимый поклонник жены, который оказывается причиной многих их жизненных достижений, и рассказывает паре, почему и каким образом им сопутствовала удача.

Специально к Международному дню музыки на большой сцене Дома культуры "Созидатель" актеры Театра Мастера Игры Игоря Николаева-Калинаускаса покажут спектакль "Игра в Золушку", созданный по пьесе и стихам эстонского поэта Пауля Эрика Руммо. Постановку сопровождает музыка, актеры используют уникальную методику перевоплощения, разработанную Игорем Николаевичем, а также вокальные техники Zikr-пения, изобретением которых прославился вокальный дуэт Duo Zikr.

2 октября, понедельник

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Игроки". Шестеро суперпрофессионалов встречаются в маленьком городишке, чтобы сразиться за карточным столом. Кому улыбнется удача? Слоганом постановки можно назвать фразу: "Наша жизнь – игра! Это придумано не нами, но жить-то нам".

В театре "Русская песня" состоится премьера новой совместной постановки хореографа Николая Андросова, режиссера Любови Гречишниковой и художника Романа Ватолкина "Москва и москвичи". Это красочное музыкально-танцевальное шоу, рассказывающее об истории Москвы. В этой постановке сцена фактически оживает – партер превращается в подмостки, а зрители оказываются полноправными участниками хореографического действа, где задают направление действу ансамбль танца "Русские сезоны" под руководством Николая Андросова, балет "Живая планета", ансамбль "Русская песня", Надежда Бабкина и артисты театра "Русская песня". Даже антракт необычен – каждый сможет провести его не в буфете, а на танцевальном мастер-классе.

В электротеатре "Станиславский" ожидается премьерный показ постановки "Волшебная гора" по роману Томаса Манна. Режиссер Константин Богомолов сам выступит в роли участника спектакля. Создатели отмечают, зритель присутствует при диалоге режиссера с самим собой – и в этом акте эгоизма заключена принципиальная честность художников, создающих "Волшебную гору" вне компромиссов.

В Главclub Green Concert выступит группа Swans, которая вроде бы дает серию завершающих концертов и не планирует больше выступать. Коллектив, мягко говоря, необычный и не для всех. Это суровая экспериментальная музыка, которая для кого-то покажется беспорядочной какофонией, а кого-то поразит своей глубиной и выходом за рамки привычных шаблонов.

3 октября, вторник

В СК "Олимпийский" на сцену выйдет легендарный британский музыкант, певец и композитор Стинг. За плечами у артиста десятки лет творчества, однако он продолжает радовать своих поклонников новыми песнями и живыми выступлениями. Нельзя не упомянуть, что в гастрольную команду подобрались виртуозные музыканты, известные среди знатоков музыкальной индустрии. Поэтому можно не сомневаться, шоу будет что надо.

В "Крокус Сити Холле" выступит группа Electric Light Orchestra при участии Московского симфонического оркестра. Коллектив существует с 1970 года и известен многим меломанам. Концерт приурочен к юбилею самого успешного альбома группы Out Of The Blue. Пластинка вышла 40 лет назад в октябре 1977 и подарила миру такие хиты как Turn To Stone, Sweet Talkin' Woman, Mr.Blue Sky, Standin' In The Rain, Night In The City.

4 октября, среда

В Московском международном доме музыки даст концерт мастер дудука Дживан Гаспарян. Выступление состоится в преддверии его 89-летия. Дживан Гаспарян – народный артист Советского Союза, профессор Ереванской консерватории, который еще подростком играл перед Сталиным, регулярно представлял Армянскую ССР на престижнейших международных смотрах – от молодежных фестивалей до конкурсов ЮНЕСКО. А в XXI веке 73-летний музыкант получил "Золотой глобус" за музыку к голливудскому блокбастеру "Гладиатор".

В кинотеатре "Октябрь" состоится 4-я ежегодная конференция Performance Marketing Moscow. Ожидаются выступления топ-менеджеров Rocket Fuel, Google, Criteo, Sociomantic, AppsFlyer, SimilarWeb, Taboola, DataXu, Hoff и Amazon. Спикеры расскажут о главных изменениях в индустрии интернет-рекламы и тенденциях на ближайшее будущее, а также дадут рабочие рекомендации.

5 октября, четверг

В клубе "Известия Холл" пройдет фестиваль LikeParty от радио LikeFM. Ожидаются выступления таких артистов, как Мот, IOWA, Егор Крид, Serebro, Тимати и других. Необычен формат проведения мероприятия: зрители смогут влиять на очередность выступлений артистов, управлять световыми и сценическими эффектами.

Благотворительный фонд "Добросердие" проведет в кулинарной студии Clever благотворительный мастер-класс Bellissima с известным московским шеф-поваром Артемом Мартиросовым. Вместе с ним участники отправятся в кулинарное путешествие в мир высокой кухни и под чутким просмотром профессионала приготовят три изысканных блюда с ремесленными сырами. Каждый гость закрытого мастер-класса внесет благотворительный взнос, собранные средства будут направлены на нужды молодых параспортсменов с диагнозом "ДЦП".

В кино выходит фильм "Бегущий по лезвию 2049", продолжение культового фантастического фильма 1982 года "Бегущий по лезвию" с Харрисоном Фордом. В мире ближайшего будущего люди создают репликантов – клонов, которые выполняют опасную и тяжелую работу. Сотрудник полиции Кей получает связанную с репликантами секретную информацию, которая угрожает всему человечеству. Чтобы разобраться в ситуации, он решает найти офицера Рика Декарда (Форд), пропавшего много лет назад.

Другая новинка – остросюжетный фильм "Между нами горы". Бен и Алекс чудом выживают в авиакатастрофе, и теперь им предстоит уцелеть в заснеженных горах. Но вскоре становится ясно, что помощи ждать бесполезно, и герои самостоятельно отправляются в путь, чтобы попробовать спастись. В экстремальных условиях между ними вспыхивают чувства.