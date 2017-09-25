Как правильно сочетать масс-маркет и брендовые вещи

Мода и стиль – два понятия, которые нельзя смешивать. В отличие от моды, стиль – уникален, неповторим и постоянен. Мода появляется и исчезает, возвращается и эволюционирует, преподносит изумительные наряды и откровенно глупые, безвкусные вещи. Стиль не приходит-уходит вместе с модой. Он использует модные тенденции, но остается неизменным. Каждой даме важно быть стильной, чтобы не стать жертвой моды.

О том, как сочетать "несочетаемое", миксовать брендовые вещи и наряды из масс-маркета, Dni.Ru рассказала предприниматель, lifestyle-эксперт Алина Рейзельман.

Бренд + масс-маркет

Считается, что брендовые вещи смотрятся значительно лучше, чем одежда, рассчитанная на массового потребителя. Во многом так оно и есть. Это достигается за счет качественных материалов, хорошо вымеренных лекал, крой по которым позволяет одежде идеально сидеть на фигуре. Но здесь есть два "но". Во-первых, даже среди таких производителей массовой одежды, как ZARA, H&M, Uniqlo и других, можно найти вещи, которые придутся очень к месту в любом гардеробе.

Во-вторых, стильной и шикарной хочет быть каждая дама, и каждая женщина любит обновки, но позволить себе большое количество брендовой одежды могут далеко не все. В этом случае добиться шикарного образа можно сочетанием дорогих эксклюзивных вещей с одеждой класса масс-маркет.

Что можно выбрать в масс-маркете?

В магазинах демократичных цен вполне можно покупать однотонные водолазки и топы. Они необходимы в каждом гардеробе, а в сочетании с другими предметами одежды практически неотличимы от люксовых.

Джинсы используются в повседневной неформальной обстановке и, несмотря на популярность, были и остаются одеждой для прогулок на природе и физической работы. Принципиальной разницы между парой за 8000 и за 68 000 нет. Они будут удачно сочетаться с качественными кожаными ботинками и дорогой кожаной курткой.

В магазинах средней ценовой политики можно найти платья, блузы, юбки из натуральных хлопковых, льняных и шелковых тканей. Только носить их необходимо с более дорогими вещами и люксовыми аксессуарами.

Что не стоит приобретать в масс-маркете?

К вещам, которые могут испортить ваш образ, относятся мешковатые свитера, футболки с сомнительными надписями и принтами, разнообразные штаны и куртки странного силуэта, а также слишком короткие юбки и шорты. В них вы будете выглядеть вульгарно. Не стоит покупать платья из трикотажных тканей. Они не лучшим образом сидят на фигуре и быстро теряют вид. Если вы поклонница трикотажа, лучше купите брендовое платье. Оно будет хорошо носиться и подчеркнет достоинства вашей фигуры.

Также стоит отказаться от недорогой бижутерии, сумок и обуви. Они упрощают и удешевляют образ. Массивные дешевые украшения создают образ вульгарной, доступной женщины. Напротив, качественные изделия из натуральной кожи подчеркивают отменный вкус, статус владелицы и подолгу остаются в тренде. Тот же крокодиловый клатч может пережить не один виток моды. А дорогие ювелирные изделия будут актуальны даже во времена ваших правнучек.

Как сочетать вещи

Умение сочетать вещи – целое искусство. Необходимо всегда сохранять баланс и умеренность.