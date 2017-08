Обезьянка протроллила Instagram-блогерш

Увидев, что примат с удовольствием позирует на камеру, Алекси устроила с животным целую фотосесию. Туристка сделала снимки еще в 2015 году во время учебы в Катманду, но фотосет стал обсуждаемым только сейчас.

Пользователей рассмешила артистичность обезьянки. Некоторые шутят, что беглым взглядом ее легко можно спутать с типичной пользовательницей Instagram, сообщает издание BuzzFeed.

Юзеры предположили, что, если бы у зверька был бы свой профиль в Instagram, она обязательно придумала бы к ним подпись вроде "хочу вернуться в лучшие моменты своей жизни". Некоторые отметили, что через несколько недель обезьяна в духе пользователей Instagram опубликовала бы те же самые фото с подписью "верните меня туда".

Why this monkey look like every girl I know studying abroad pic.twitter.com/RA7MqMSMfD