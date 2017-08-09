Обезьянка протроллила Instagram-блогерш
Увидев, что примат с удовольствием позирует на камеру, Алекси устроила с животным целую фотосесию. Туристка сделала снимки еще в 2015 году во время учебы в Катманду, но фотосет стал обсуждаемым только сейчас.
Пользователей рассмешила артистичность обезьянки. Некоторые шутят, что беглым взглядом ее легко можно спутать с типичной пользовательницей Instagram, сообщает издание BuzzFeed.
Юзеры предположили, что, если бы у зверька был бы свой профиль в Instagram, она обязательно придумала бы к ним подпись вроде "хочу вернуться в лучшие моменты своей жизни". Некоторые отметили, что через несколько недель обезьяна в духе пользователей Instagram опубликовала бы те же самые фото с подписью "верните меня туда".
Why this monkey look like every girl I know studying abroad pic.twitter.com/RA7MqMSMfD— Tori Harkin (@tori_harkin) 5 августа 2017 г.
С помощью снимков с животным пользователи пытаются затроллить любительниц постановочных фотосетов. "Ты собираешься сообщать в службу поддержки, что твои личные фото украли, или мне самому это сделать?", – шутливо обратился к своей знакомой в Twitter корреспондент издания в Мумбаи.
Отметим, далеко не все животные любят, когда их снимают на камеру. Напомним, ранее крокодил отобрал камеру у оператора съемочной группы натуралистов. Животное скрылось с похищенным. Профессиональное оборудование фотожурналистам вернуть не удалось.
Она выпала из окна собственной квартиры
Оперная певица прокомментировала слухи о личной жизни
Супруга оказывает значительное влияние на рейтинг президента Франции
Раскрыт секрет гармонии в спальне певицы и ее молодого мужа