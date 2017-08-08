Почему россияне перестали ездить в Крым
Глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что в этом году россияне стали реже ездить в Крым из-за высоких цен на перелеты из дальних уголков страны, передает агентство "Крыминформ". Он также отметил, что для развития внутреннего туризма необходимо субсидировать внутренние перелеты тем туроператорам, которые отправляют клиентов в Крым.
Филонов также добавил, что туристы охладели к отдыху на полуострове и из-за высоких цен на проживание в гостиницах. Он добавил, что на данный момент путешественники предпочитают останавливаться в частном секторе.
По словам Филонова, отели среднего класса с неадекватно дорогим проживанием сейчас практически пустуют. "Там, где номер должен стоить 1,7-2,1 тысячи рублей, когда задрали цены и сделали его от 3,5 до 4 или 5 тысяч рублей, люди отказались", – добавил он. В то же время гостиницы премиум-класса для соответствующего сегмента отдыхающих заполнены практически полностью.
Ранее сообщалось, что российские туристы пожаловались на высокие цены в Крыму. По их словам, еда и напитки в курортных ресторанах стоят намного дороже, чем в столице.
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