Почему россияне перестали ездить в Крым

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов назвал причину, по которой турпоток в Крым резко снизился в 2017 году. Он также подчеркнул, что сейчас гостиницы средней ценовой категории практически пустуют.

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что в этом году россияне стали реже ездить в Крым из-за высоких цен на перелеты из дальних уголков страны, передает агентство "Крыминформ". Он также отметил, что для развития внутреннего туризма необходимо субсидировать внутренние перелеты тем туроператорам, которые отправляют клиентов в Крым.

Филонов также добавил, что туристы охладели к отдыху на полуострове и из-за высоких цен на проживание в гостиницах. Он добавил, что на данный момент путешественники предпочитают останавливаться в частном секторе.

По словам Филонова, отели среднего класса с неадекватно дорогим проживанием сейчас практически пустуют. "Там, где номер должен стоить 1,7-2,1 тысячи рублей, когда задрали цены и сделали его от 3,5 до 4 или 5 тысяч рублей, люди отказались", – добавил он. В то же время гостиницы премиум-класса для соответствующего сегмента отдыхающих заполнены практически полностью.

Ранее сообщалось, что российские туристы пожаловались на высокие цены в Крыму. По их словам, еда и напитки в курортных ресторанах стоят намного дороже, чем в столице.