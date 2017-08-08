Отдыхающие в Турции россияне в панике из-за эпидемии
На данный момент, на курортах Турции установилась погода, наиболее благоприятная для распространения опасного вируса Коксаки – жара на фоне повышенной влажности. Не удивительно, что число заболевших туристов растет, а те, кто здоров, опасаются, что могут подцепить недуг в любой момент.
Тем более, что этот вирус подцепить очень просто – он передается воздушно-капельным путем. Как правило, основными симптомами болезни являются: высокая температура, сыпь, кожный зуд и сильное обезвоживание. Кроме того, на начальных стадиях болезнь может протекать и бессимптомно, постепенно разрушая организм.
В запущенных случаях вирус Коксаки может вызывать серозный менингит, а также проблемы с сердцем и другими органами.
Как правило, у зараженного инфекцией человека поднимается температура тела до 38-40 градусов. На лице, во рту и в области гениталий появляется специфическая сыпь.
Красные волдыри возникают на ступнях и ладонях. Нередко течение болезни сопровождается поносом и рвотой. При возникновении первых признаков болезни следует немедленно обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением.
Тем временем, информация о том, что россияне массово покидают курорты Турции пока не подтвердилась. По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии, туроператоры не зафиксировали всплеска обращений от заболевших. Кроме того, здоровые путешественники также не высказали желания прервать отдых из-за ситуации в стране, передает "Интерфакс".
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