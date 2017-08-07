Рыболов Путин стал иконой стиля для западных модников

Сибирская рыбалка российского президента вызвала ажиотаж на Западе. Немецкие стилисты посоветовали модникам Германии, что надо делать, чтобы выглядеть как Владимир Путин.

Немецкие модельеры приложили немало усилий, анализируя одежду Владимира Путина, в которой российский лидер появился во время рыбалки в Сибири. В итоге специалисты установили минимальный набор аксессуаров, необходимый для того, чтобы выглядеть как Путин.

Фотографии и видео запечатлели российского лидера, облаченного в камуфляжную куртку и армейские ботинки. Чтобы одеться для рыбалки, повторив стиль президента России, модникам придется потратить от 1263 до 2025 долларов, считают стилисты.

По мнению экспертов издания Highsnobiety из Германии, стать похожим на Путина можно, надев куртку MKI за 79 долларов или более дорогой вариант – Heron Preston за 1142 доллара. Также необходимы брюки цвета хаки Maharishi за 229 долларов и ботинки Acne Studios в стиле милитари – это еще 725 единиц в американской валюте. Более экономичный вариант – черные кроссовки ALYX за 424 доллара. В качестве аксессуаров предлагаются ремень A.P.C. (125 долларов) и кепка WTAPS (105 долларов).

Однако издание просто сделало рекламу известным брендам. На самом деле на Владимире Путине были вещи "Армии России", и стоят они намного дешевле предложенных.

Тем временем на сайте Кремля появилась полная версия видеоотчета о путешествии российского лидера по Сибири. Ее опубликовали, поскольку к событию был проявлен большой интерес. Как ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в начале августа Владимир Путин почти два дня провел в Туве. Он побывал в тайге, покатался на квадроцикле, искупался в холодном озере и съездил на подводную рыбалку. А затем отправился в рабочую поездку в Амурскую область.

Кульминация фильма – съемки подводной охоты Путина. Как рассказал на днях Песков, президент почти два часа гонялся за щукой и в итоге своего добился – подстрелил речную хищницу.