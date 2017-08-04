В Китае притесняют туристов из России

Блогер пожаловался в Сети на то, что российских туристов не пускают в Айгуньский исторический музей в Китае. Вместе с тем, в заведении висят таблички на русском.

О несправедливой ситуации рассказал в "Живом Журнале" блогер Александр Никулин. По словам, мужчины, ему не продали билет в Айгуньский исторический музей, который находится в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.

"В это сложно поверить, но попытавшись купить билет, мы получили категорический отказ", – написал он. При этом, путешественник отметил, что с такой же проблемой столкнулись и другие россияне.

Александр отмечает, что в музей удается проникнуть лишь тем, кто выдает себя за граждан других государств. Судя по всему, официально такого запрета не существует. По словам блогера, надписи, вывески и даже описание экспозиций продублированы на русском языке и логично, что это сделано именно для туристов из России.

Путешественник отмечает, что такое странное поведение в этом музее не случайно. Именно в Айгуне в мае 1858 года был подписан Айгуньский договор, установивший русско-китайскую границу по реке Амур. Однако китайцы посчитали, что территория была разделена несправедливо. По всей видимости, из-за давнего политического конфликта россияне и не могут прикоснуться к прекрасному.