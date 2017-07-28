Главные события Москвы с 28 июля по 3 августа

На этой неделе жителей столицы ждет много "вкусного" для тела и души. Итальянский уик-энд, День спорта, балет, классическая музыка – каждый выберет то, что ему больше по нраву. Dni.Ru рассказывают о самых значимых событиях ближайших семи дней.

28 июля, пятница

На дизайн-заводе "Флакон" стартует замечательный фестиваль Italian summer weekend 2017. Посетителей ждет ярмарка с лучшими итальянскими продуктами, кулинарные мастер-классы от профессиональных шефов, конкурс венецианских масок и другие интересные активности. "Наше мероприятие известно тем, что оно собирает людей, которые стремятся к Dolce Vita, – отмечает основатель фестиваля Екатерина Антошкина. – И мы для них эти впечатления, ощущения и эмоции создаем, мы с ними на одной волне. Наш ивент совершенно не про бургеры и хенд-мейд. Это событие – воплощение высокого качества жизни, которое доступно на самом-то деле всем желающим, ведь оно зависит только от тебя. Если ты ешь хорошую, вкусную пищу – будешь здоров и строен, если ты изучаешь языки и культуры – для тебя открыт мир. Все в твоих руках. И вот для таких ищущих, знающих и требовательных к тому, что их окружает, людей мы делаем наш фестиваль".

В рамках "Летних балетных сезонов" на сцене РАМТ покажут спектакль "Ромео и Джульетта". Это знаменитый балет композитора Сергея Прокофьева по одноименному произведению Уильяма Шекспира. Это история любви, которая становится выше вражды. Спектакль иногда называют музыкально-хореографической поэмой, в которой сохранены и дух великой музыки Прокофьева, и сюжетные линии трагедии Шекспира, возвышающие любовь над распрями и непримиримым противостоянием.

На Исторической сцене Большого театра покажут спектакль Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Up & Down. Основой для сюжета стала книга Фрэнсиса Фицджеральда "Ночь нежна". В центре повествования – врач-психиатр и его пациентка – актриса, больная шизофренией, дочь влиятельного миллионера. Влюбившись в свою пациентку, главный герой не может устоять перед соблазнами богатого мира, который открывается перед ним после знакомства с семьей возлюбленной. Попадая в водоворот событий, он окончательно запутывается в себе и больше не помнит, кто он на самом деле. Как отмечают создатели, это сложная история о простых жизненных вещах, честная и искренняя, к которой никто не сможет остаться равнодушным.

В Stadium пройдет вечеринка от DEADMAU5. Под псевдонимом скрывается Джоэль Томас Циммерман из Торонто, один из наиболее ярких представителей музыкального жанра progressive house, выпустивший восемь успешных альбомов за последние десять лет. DEADMAU5 не считает себя диджеем, играет не сеты, а перформансы, лайф-шоу. В основном артист исполняет собственный материал. Танцевальная вечеринка состоится при участии ряда других диджеев.

29 июля, суббота

Столичный Департамент спорта и туризма 12-й раз проведет День спорта в "Лужниках". Гостей фестиваля будут ждать выступления спортсменов из 50 стран мира, также они получат возможность поиграть в баскетбол, футбол, настольный теннис, городки и шахматы. Тем, кому ближе экстрим и боевые искусства, будут интересны площадки для паркура, воркаута, mountain bike, стронгмена, велотриала, вейкборда, FMX-мотофристайла, MMA, реслинга. В программе – чемпионат мира по воркауту, показательные выступления Независимой федерации реслинга, соревнования по велотриалу, флэтлэнду, BMX и mountain bike, гонки на мотоциклах и экстремальные мотошоу, а также множество других захватывающих мероприятий. Вход свободный.

Cеть отелей Mercure совместно с сообществом гидов-энтузиастов "Гуляем по Москве" запускает экскурсионный проект Mercure Local. Для всех, кто любит Москву и желает узнать о ней как можно больше, с 29 июля будут проходить бесплатные прогулки по столице. Всего запланировано 12 субботних экскурсий с 11:00 до 13:00. Маршруты составлены специально для Mercure и посвящены районам, где находятся отели бренда: Арбат, Замоскворечье и Немецкий квартал. Каждая прогулка стартует в лобби одного из отелей Mercure – экскурсовод будет говорить по-русски, а иностранные гости получат наушники, чтобы слушать синхронный перевод рассказа гида на английский язык. Экскурсии будут проходить до 14 октября. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация, так как количество мест в группах ограничено.

В "Лужниках" пройдет Europa Plus LIVE 2017 – масштабный лайнап, где все хиты лета прозвучат на одной сцене. В концерте примут участие артисты из России и других стран: Era Istrefi, Bebe Rexha, Dua Lipa, Ofenbach, Boostee, Сергей Лазарев, Swanky Tunes, ЭММА М, Миша Paul Damixie, Нюша, Елена Темникова, Ёлка, Matt Nash, Arilena Ara, Oceana, Eric Saade, Kokab и другие. Ведущими Europa Plus LIVE 2017 станет "Бригада У" – Джем, Илья и Вики. Вход свободный.

В саду "Эрмитаж" состоится четвертый, заключительный концерт фестиваля "Классика в саду "Эрмитаж" под названием "Легенды итальянского кино". В исполнении Симфонического оркестра радио "Орфей" (дирижер – Николай Хондзинский) прозвучат бессмертные хиты из фильмов, вошедших в золотой фонд мировой кинематографии: "Однажды в Америке", "Ромео и Джульетта", "Профессионал", "Сладкая жизнь", "Крестный отец" и других кинолент.

В клубе "16 Тонн" отпразднует 45 лет своего существования "Аквариум". Группа Бориса Гребенщикова находится в отличной форме и готова порадовать своих поклонников избранными хитами. Импровизация, архивные хиты, неизданные песни и премьеры новинок – все может случиться в этот вечер.

30 июля, воскресенье

В саду "Эрмитаж" пройдет красивый и жизнерадостный фестиваль журнала Seasons of life More Amore. На этот раз это будет большая танцевальная площадка с рок-н-роллом, линди-хопом, танго, блюзом, сальсой, танцевальными перформансами, контактной импровизацией и contemporary dance. Танцевальную программу разделили на три части. "Будь в контакте" – танцы в популярных стилях под живую музыку, полчаса обучения и полчаса практики. "Будь собой" – пять открытых уроков с телесными практиками от контактной импровизации до "Эмоционального детокса". "Лаборатория перформанса" – хореографы школы современного танца ЦЕХ создадут два перформанса: для родителей и детей, а также для взрослых. Вечером культурно-развлекательная программа продолжится! Кроме танцев, на фестивале будет большая детская программа, мастерские для взрослых, дизайн-маркет с изысканными вещами, летняя пикниковая еда на фуд-корте, пледы и шезлонги для отдыха.

В рамках фестиваля "Классика в "Кусково" будет звучать скрипка. В программе "Лед и пламень" – виртуозные пьесы Венявского, Сарасте, Гаде, Гальяно в исполнении известного дуэта Ю. Покровской (скрипка) и И. Покровского (скрипка).

В Большом театре покажут балет "Анна Каренина" от Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, который оставил в спектакле лишь главный любовный треугольник Анна – Каренин – Вронский, отбросив все второстепенное. Создатель балета отмечает, что именно "основной инстинкт" и животная страсть привели к тому, что была уничтожена материнская любовь и разрушен внутренний мир главной героини Анны Карениной. Женщина, охваченная огнем любви, готова на самые безумные поступки и самые отчаянные жертвы. Желающим попасть на спектакль стоит поторопиться, в продаже остались считаные билеты.

31 июля, понедельник

В этот день стартует ежегодный летний фестиваль Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева, который традиционно проходит в последний месяц лета в театре "Новая опера", а в этом году – еще и на сцене театра "Содружество актеров Таганки". "Летний фестиваль – время дебютов для молодых артистов театра, состоится немало вводов новых исполнителей в сольные партии, – рассказывает Наталия Касаткина. – Так что даже постоянную публику ожидают новые открытия. Традиционно летние спектакли нашего театра посещают очень много гостей Москвы из разных городов и стран, поэтому мы стремимся максимально полно представить наш репертуар и солистов". В программе фестиваля – знаменитые классические балеты. В первый день покажут "Жизель", 1 августа – "Даму с камелиями", 2 августа – "Коппелию", 3 и 4 августа – "Лебединое озеро". Все эти спектакли пройдут в "Новой опере". Фестиваль продлится до 30 августа.

В Stadium Live на сцену выйдет культовый шок-рокер Мэрилин Мэнсон. Загадочный, манерный, эпатажный и выходящий за рамки дозволенного артист вновь готов выступить в Москве. Мэнсону еще нет и 50 лет, однако еще с 90-х он делает столько шума в музыкальном и медийном пространстве, что хватило бы на кучу его коллег по цеху.

1 августа, вторник

В клубе "Союз композиторов" выступит музыкальный коллектив Chicago Groove, исполняющий классический джаз 30-40 годов XX века в чикагском стиле. Эта музыка основана на джазовых стандартах песенного типа, с хорошим драйвом и мощным звучанием. Группа продолжает традиции Луи Армстронга, Бенни Гудмена и Каунта Бейси.

2 августа, среда

В "Известия Холле" выступит Бет Харт. Американская дива блюз-рока представит программу Fire On The Floor, которая содержит в себе как старые хиты певицы, так и совершенно новые композиции. Выступления артистки всегда пронизаны невероятной энергетикой, Бет Харт в разные годы была номинирована на ряд престижнейших музыкальных наград.

3 августа, четверг

В рамках фестиваля "Классика в "Кусково" состоится вечер под названием "Летние удовольствия", который посвящен музыке Вивальди. Ансамбль старинной музыки Laudes познакомит публику с блестящими инструментальными и вокальными сочинениями композитора. Солисты – В. Носовская (сопрано), О. Сидоренко (меццо-сопрано), Е. Лопухина (меццо-сопрано).

На сцене РАМТ в рамках "Летних балетных сезонов" итальянская труппа Compagnia Nazionale под руководством хореографа Луиджи Мартелетты представит балет "От танго до болеро". Это неоклассическая постановка, в основу которой легли мотивы аргентинского танго, итальянских серенад и испанского болеро, а также музыка Пьяццоллы, Равеля, Вивальди и Рахманинова. Зрителей ждут пластические истории о любви и дружбе, ревности и предательстве.

На киноэкраны выходит фильм "Темная башня", созданный по мотивам произведения Стивена Кинга. На самом деле миров много, и наш – не единственный. Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, известный как "человек в черном", противостоят друг другу. Их цель – некая темная башня, удерживающая мир от полного хаоса.

Другая новинка – "Похищение" с Холли Берри в главной роли. Карла видит, как похищают ее сына. На полицейских надежды нет, поэтому она сама отправляется на отчаянные поиски, не останавливаясь ни перед чем.