Как Меланья Трамп покорила сердце миллиардера

За плечами президента США и миллиардера Дональда Трампа два неудачных брака и множество романов с идеальными длинноногими красотками. Но лишь одной женщине в его жизни удалось стать по-настоящему особенной и эта Меланья Трамп. В чем же секрет первой леди страны, сумевшей приручить одного из самых влиятельных мужчин планеты?

Оглядываясь на историю любви Дональда и Меланьи, несложно заметить, что это не просто романтическая сказка со счастливым концом, а продуманная до мелочей шахматная партия, мудро разыгранная первой леди. Рассмотрим подробнее те ходы, которые использовала бывшая словенская модель для завоевания сердца супруга.

Хитрая дальновидность





28-летняя Меланья встретила 52-летнего Дональда на одной из вечеринок в Нью-Йорке в 1998 году. Вопреки распространенным стереотипам о легкомысленных моделях, красотка не стала сразу же бросаться в объятия миллиардера, а напротив сразу же проявила хитрость и расчет.

Так, Меланья отказалась дать Дональду свой номер телефона, но предложила ему оставить свои контакты. Позже красотка объяснила свои действия тем, что хотела лучше узнать о том, насколько серьезны намерения нового ухажера. По словам Меланьи, понять это можно, посмотрев какие именно контакты оставляет незнакомец. Очарованный моделью Дональд оставил все свои номера и через какое-то время девушка все-таки соизволила с ним связаться.

Just arrived look beautiful going to help the children. With @realdonaldtrump #saudiarabia #melaniatrump #lovelife #donaldtrump Публикация от Melania Trump (@theofficialmelaniatrump) Май 20 2017 в 12:24 PDT

Умный "трофей"

Злопыхатели часто обвиняют Меланью в том, что она для президента всего лишь трофейная жена – красивая кукла, которую с гордостью можно демонстрировать в высшем свете. В защиту красотки стоит отметить, что во-первых, не каждая женщина способна так виртуозно играть роль трофея, а во-вторых, вероятно, первая леди осознанно заняла этот статус и вполне в нем счастлива.

Если мы посмотрим на снимки Меланьи и Дональда десятилетней-двадцатилетней давности, то увидим, что будущая первая леди США выглядит чрезмерно сексапильно, а порой и вульгарно вызывающе. И дело было вовсе не отсутствии вкуса, как мы убеждаемся сейчас. Просто Меланья считала, что именно так, ярко и вызывающе, должна выглядеть спутница американского эпатажного богача.

Публикация от Melania Trump (@theofficialmelaniatrump) Апр 8 2017 в 7:43 PDT

Когда же Трамп решил заняться политикой, его супруга сразу же сориентировалась и сменила имидж. Теперь Меланья считается одной из самых стильных и элегантных первых леди мира. При этом, красотка умудряется демонстрировать красоту своего тела даже в наглухо закрытых платьях длиной ниже колен.

Подчеркнуто женская позиция в семье

Зная, весьма авторитарный характер Трампа и его сексистские взгляды, можно предположить, что яркого лидера рядом с собой он бы не потерпел. И Меланья отлично это понимает.

И несмотря на то, что по натуре своей первая леди вовсе не относится к категории молящихся на мужа "серых мышек", она всегда подчеркивает авторитет Дональда и готова уйти в тень. Особенно ярко эта позиция была заметна в день инаугурации, когда чета Трампов встретилась с Бараком Обамой и его женой. Многие журналисты были удивлены тем, как подчеркнуто скромно вела себя Меланья, предпочитая скромно стоять позади мужа.

Публикация от Melania Trump (@theofficialmelaniatrump) Янв 21 2017 в 12:41 PST

Мудрая сдержанность

Семейная жизнь Меланьи и Дональда буквально утопает в грязных сплетнях и скандальных слухах. Сначала в прессе появились эротические снимки первой леди, затем журналисты стали настойчиво заявлять о том, что брак президента трещит по швам, а затем и вовсе все заговорили о том, что единственный общий сын пары болен аутизмом и скоро ворвется в школы с ружьем.

И на все эти обидные выпады Меланья реагировала с королевским спокойствием. Кажется, что ничто не способно подорвать уверенность этой сильной и волевой женщины.

Публикация от Melania Trump (@theofficialmelaniatrump) Янв 20 2017 в 9:31 PST

Преданность семье

Меланья доказала, что способна быть не только идеальной женой, но и матерью. Так, известно, что после рождения сына Бэррона она не стала доверять няням, а предпочитала заниматься ребенком сама. Да и после вступления Дональда на пост президента, Меланья благоразумно решила ради удобства сына остаться в Нью-Йорке до конца учебного года.

Стервозность

И все же за сдержанностью и покорностью Меланьи мы угадываем стервозные черты. Возможно, это именно та "перчинка" в характере, которая и не дает угаснуть интересу Дональда вот уже 12 лет.