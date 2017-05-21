Российский режиссер рассказал о свадьбе с внуком президента Перу

Российский режиссер Павел Лопарев вступил в официальный брак с внуком президента Перу художником Франциско Бустаманте в Нью-Йорке. Он рассказал о том, как проходила церемония.

В истории любви Павла Лопарева и его избранника Франциско Бустаманте многие обращали внимание именно на необычное происхождение второй половинки российского режиссера. В конце концов он решил развеять все сомнения и подтвердил, что дед его мужа был президентом Перу с 1945 по 1948 годы.

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"Его отец был послом. В 90-е годы семья из-за политических событий переехала в Чили, мой муж вырос в Чили, но считает себя перуанцем", – рассказал семейную историю Павел Лопарев в интервью "Радио Свобода". Познакомились они в Нью-Йорке, где режиссер представлял свою документальную картину о тяготах жизни подростков с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

В этом же городе влюбленные решили связать себя узами брака. "Нет никаких препон для иностранных граждан, все просто: вы приходите и подаете документы", – рассказал режиссер. "Я стал частью огромной семьи. У моего мужа Франциско шесть братьев и сестер, 50 кузенов и кузин, 34 племянника и племянницы. Это, конечно, по сравнению с российскими размерами семей, совершенно другой мир. Все они были на свадьбе", – добавил он.

Со стороны Павла Лопарева из России приехали некоторые его знакомые и родственники. Все приготовления к свадьбе заняли больше месяца. При этом влюбленные решили не прибегать к помощи специального чиновника, регистрирующего браки. "Обычный человек, пройдя специальные курсы, может получить лицензию и проводить регистрацию брака где угодно. У одного из наших друзей была такая лицензия, поэтому мы решили просто получить бумаги, которые нам нужно будет потом подписать и оформить, и сделали это все в ресторане, в котором отмечали свадьбу", – отметил режиссер.