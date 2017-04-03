Пять причин посетить Голландию весной

Трамп начал бомбить Сирию Взрыв в метро Украина лишила Самойлову "Евровидения" Особое мнение Дом-2

Самое читаемое

Беркова выходит замуж за Стоянова
Максакова выдвинула ультиматум матери
Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
партнеры
Вторник 11 апреля
Лента новостей
13:07
Лекция Антона Долина о Дэвиде Линче
13:07
Казаченко перепутал адреса невесты и любовницы
12:57
В Берлине эвакуируют аэропорт
12:49
Злобный водитель разбил молотком машину обидчика (видео)
12:44
Кремль отказался говорить о семейных отношениях Трампа
12:34
В метро Петербурга нашли подозрительный предмет
12:27
Коллектор угрожал взорвать дом должника в Петербурге
12:23
Шоколад и мороженое приравняли к наркотикам
12:17
Первое фото Анны Седоковой из роддома
12:11
Раненого прохожего бросили в центре Москвы
12:09
Сын Трампа раскрыл роль сестры в ударе по Сирии
11:49
Ольга Бузова подкачала с третьей песней
11:34
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
11:26
Регионы ощущают пользу от "Платона"
11:23
Отец Дмитрия Диброва умер после ранений
11:22
Целеустремленные сперматозоиды помогут вылечить рак
11:09
В Турции прогремел мощный взрыв
11:00
Киев нашел способ избежать санкций из-за Самойловой
10:58
Невероятная Собчак привела мужа на детскую премию
10:45
В Москве бездомный украл очки Versace и две бутылки элитного вина
10:39
Фильм "Время первых" провалился в прокате
10:37
У смертника Джалилова нашли турецкое прошлое
10:28
Москвичам пообещали потепление до 17 градусов
10:18
Сын Абрамовича распродает компанию
10:15
Максим Галкин едва не разорвал Анну Ардову
10:11
В Сибири насильники жестоко надругались над школьником
10:04
В США секс-скандал разрушил жизнь губернатора
09:55
Усманов подаст на Навального в суд за клевету
09:54
Из общежития на севере Москвы эвакуировали людей
09:39
Курс доллара получит мощный стимул к росту
09:30
Рим пошел против подлого Лондона
09:19
Трамп выгнал на улицу толпу красоток
09:18
Актер Игорь Верник показал свое новое лицо
09:05
В квартире в Москве обнаружили изувеченное тело пенсионера
08:56
Найдены новые полезные свойства оливкового масла
08:38
В центре Киева прогремел мощный взрыв
08:34
Россиянам пообещали существенный рост зарплат
08:31
Ирина Шейк появилась на публике после родов
08:10
Порошенко нашел новую причину бомбить Донбасс
07:48
В крупной аварии на МКАД пострадали три человека
22:36
Володин призвал создавать качественную городскую среду
22:04
Вложившемуся в наркотики победителю лотереи дали 21 год тюрьмы‍
21:57
Андрей Чернышев станет отцом двоих детей
21:46
Хрущевки планируют снести по всей стране
21:45
Матрос прогнал шваброй большую белую акулу (видео)
21:36
В США при стрельбе в школе пострадали четыре человека
21:13
Бывший мэр оправдался за гонки на Ferrari по торговому центру
21:06
Обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки арестовали в Москве
20:48
72-летний певец Юрий Антонов серьезно заболел
20:29
В Москве эвакуировали Казанский вокзал
20:05
Меркель собирается к Путину для спасения мира
20:00
Тарасов выложил "горячее" фото с невестой
19:21
Максакова ошарашила заявлением о Вороненкове
19:11
На Джигурду обрушился новый удар
19:02
Холод помогает собраться с мыслями
19:01
По программе "Моя улица" благоустроят дворы
18:55
"СПБ.АВТО": Губернатор должен уделять больше внимания городским дорогам
18:25
Шурыгина рассказала про свой первый раз
18:22
Где в России произойдут катастрофы в 2017 году
18:01
Галкин в плавках восхитил подтянутым телом
17:55
Трамп получил неожиданный отказ в Германии
17:50
В Подмосковье спасли утопавшую в болоте лошадь
17:44
Предприниматели обсудят с "ЕР" внедрение онлайн-касс
17:32
Ученые вывели правила привлекательности для мужчин
17:14
ОНФ против поспешного принятия лесной "амнистии"
17:10
Девушки окружили Кончаловского в гостях у Сафронова
17:08
Перестрелку у АЗС устроили владельцы маршруток
17:03
Опубликован график сноса хрущевок в Москве
16:38
Агрессор Трамп рисуется перед Путиным
16:33
Жена Кержакова показала новорожденного малыша
16:25
Монахини падали на колени перед гробом Евтушенко
16:22
Яценюк написал диссертацию на украденном материале
16:21
Названо условие для роста пенсий в России
16:18
Любовница родила Кончаловскому наследника
16:09
В аэропорту Пулково трап врезался в самолет
16:07
В России создали новый вид лекарства от рака
16:03
Кто и зачем хочет обанкротить РЭМЗ
15:47
Пропавшую 21-летнюю москвичку нашли задушенной в лесу
15:37
Сергей Лазарев опубликовал фото сына
15:34
20 неизвестных открыли огонь по АЗС в Подмосковье
15:31
Пугачева с Галкиным замахнулись на собственный пляж
15:29
Помощнику Путина дико от ограничения соцсетей в России
15:20
Культовый сериал спас двух женщин от рака
15:14
"Холостяк" Глинников назвал своей матерью Марину Голуб
15:12
Полицейский-потрошитель получил 18 лет тюрьмы за убийство семьи
14:58
Пассажиры автобуса избили наглого зайца на юге Москвы
14:54
Москвичей ждут морозы и снег
14:49
Пролетавший под самолетом НЛО попал на видео
14:40
Как выглядит 61-летняя Лариса Долина без пластики
14:35
Самую дорогую квартиру Москвы продают за 4,2 млрд
14:27
Володин призвал укреплять национальное единство
14:24
Погибшая от укола лидокаина девочка ждала пересадки почки
14:15
Максакова отметила день рождения Вороненкова в Киеве
14:11
Квест "Первый. Космический" стартует в День космонавтики
14:09
Европа ставит газовую подножку России
14:09
Бандитский налет на бедную маленькую Сирию
14:02
Водителей шокировали новыми ПДД
14:01
Ребенку зажевало руку эскалатором метро
13:57
Гонявшим на Ferrari по московскому ТЦ оказался бывший мэр
13:45
Топалов озвучил причину развода с дочкой миллионера
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова ошарашила заявлением о Вороненкове
Максакова отметила день рождения Вороненкова в Киеве
Любовница родила Кончаловскому наследника
Новорожденного сына Казаченко постигла горькая участь
Отец Дмитрия Диброва умер после ранений
Ксения Собчак побила Леру Кудрявцеву
Lifestyle

Пять причин посетить Голландию весной

Празднование Дня короля. Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Весна в Голландии – особенное время. "Страна цветов" преображается именно в эту пору: природа расцветает, все вокруг преображается, что непременно находит свое отражение в праздниках и традициях. Dni.Ru решили сформулировать пять веских причин, почему непременно стоит побывать в Голландии весной.
прочитано 1156 раз

День короля

27 апреля в стране отмечают любимый народный праздник – День Короля, посвященный, как не трудно догадаться, любимой монаршей особе, Виллему-Александру, который стал первым мужчиной-монархом в истории Голландии аж с 1890 года.

В этот день все города королевства накроет оранжевой волной: люди, постройки, автомобили – все нарядятся в этот яркий жизнерадостный цвет. Улицы заполнят шумные толпы, но главные народные гулянья по традиции пройдут в Амстердаме. Тут на каждому перекрестке можно будет наткнуться на зажигательную вечеринку в каком-нибудь уличном заведении или стихийный блошиный рынок, где можно по сходной цене прикупить какую-нибудь полезную (или не очень) диковинку. Это местная традиция, продавать в этот день скопившиеся в доме ненужные вещи: посуду, игрушки, декор – чего только здесь не найдешь! Все дело в том, что торговля в День рождения монарха не облагается налогами. Особый шик – стать участником лодочной торжественной процессии, катаясь по городским каналам.

День Короля отмечают и в других крупных городах: Утрехте, Эйндховене, Гааге, Роттердаме, Бреде, Зволле, Арнеме, Гронингене, Неймегене. Так что надеваем оранжевую одежду, берем с собой оранжевое настроение – и вперед!

Мельница в Голландии. Фото: GLOBAL LOOK press

День мельниц

В этом году 13 и 14 мая в Голландии будут отмечать Национальный День мельниц. Казалось бы, слишком громкое название для подобных технических построек, но стоит понимать, что очень долгое время именно они играли огромную роль в продовольственном обеспечении государства. Без малого 1000 ветряных и водяных мельниц в эти дни будет доступна для посещения: гостям все покажут, все расскажут, а, может быть, и дадут покрутить какой-нибудь механизм.

Само собой, что в честь праздника старинные мельницы стараются украшать, чтобы придать им нарядный вид. Так как в Голландии расстояния и климат не такие суровые, как в России, можно взять в аренду велосипеды, составить свой собственный маршрут и активно крутить педали весь день, останавливаясь там, где больше всего приглянулось.

сезон в парке цветов Кёкенхоф

Королевский парк цветов Кёкенхоф уже открыл свои двери для посетителей. Каждую весну здесь можно увидеть орхидеи, розы, тюльпаны, нарциссы, гиацинты, гвоздики, ирисы, лили и многие другие прекрасные растения – всего окло 7 миллионов цветов.

Королевский парк цветов Кёкенхоф. Фото: GLOBAL LOOK press

Это крупнейший в мире парк подобного рода. Именно в Кёкенхофе состоится традиционная международная выставка цветов, где более сотни поставщиков будут удивлять и восхищать публику. Тема этого года – "Голландский дизайн".  Организаторы обещают мозаики из живых цветов, цветочные шоу, сад скульптур и другие интересности. Есть, что увидеть. Несмотря на то, что сад работает лишь часть календарного года, от туристов отбоя нет.

Беговой марафон в Роттердаме

8 и 9 апреля 2017 года в Роттердаме пройдет крупнейший в стране беговой марафон. Тысячи человек соберутся вместе, чтобы покорить каноническую дистанцию в 42,195 км. В их числе как любители, так и именитые профессиональные спортсмены. Также традиционно будут проводиться забеги-спутники на меньшие дистанции, включая специальный детский забег. Если такое приключение вам по душе, то следует поторопиться, ведь желающие уйма, а количество участников ограничено. Поэтому о регистрации стоит задуматься уже сейчас.

Участники крупнейшего марафона. Фото: GLOBAL LOOK press

Цветочный парад

22 апреля в 70-й раз пройдет знаменитый парад цветов. В сопровождении духовых оркестров в путь отправится вереница больших платформ, утопающих в живых цветах. Действо начнется утром в Нордвейке и километр за километром проследует по главным дорогам Голландии через парк Кёкенхоф, чтобы вечером финишировать в Харлеме. Весна, цветы и всепоглощающая любовь – что может быть лучше!

Парад цветов. Фото: GLOBAL LOOK press

Автор: Василий Ручкин3 апреля 2017, 14:51

комментарии

Политика

Агрессор Трамп рисуется перед Путиным
Южная Осетия решила вернуться в Россию
Дочь Трампа заставила его бомбить Сирию
Запад просит Путина "продать" Асада

Шоу-бизнес

Казаченко перепутал адреса невесты и любовницы
Кончаловский высказался о рождении сына
Первое фото Анны Седоковой из роддома
Павел Деревянко оправдался за хулиганство

Проишествия

Неожиданный поворот в деле о столкновении поездов в Москве
Умер автор хита Гребенщикова "Под небом голубым..."
Как спасали пассажиров столкнувшихся поездов в Москве
В московской подземке нашли следы взрывчатки

Lifestyle

Лекция Антона Долина о Дэвиде Линче
Фильм "Время первых" провалился в прокате
Монахини падали на колени перед гробом Евтушенко
Культовый сериал спас двух женщин от рака
Экономика

Россиянам пообещали существенный рост зарплат

По словам экспертов ООН, в 2017 году доходы жителей нашей страны вырастут на 2-3%
Шоу-бизнес

Актер Игорь Верник показал свое новое лицо

Популярный артист изменился до неузнаваемости
Шоу-бизнес

Мать сдала Диану Шурыгину в больницу

У девушки обнаружились серьезные проблемы с психикой
Шоу-бизнес

Первое фото Анны Седоковой из роддома

Популярная исполнительница поблагодарила за поздравления

Гороскоп

Андрей Чернышев станет отцом двоих детей
Астрологический прогноз с 10 по 16 апреля
Самые "денежные" знаки Зодиака
Карьера Мутко под угрозой из-за скандала

Фоторепортажи

Невероятная Собчак привела мужа на детскую премию
Девушки окружили Кончаловского в гостях у Сафронова
Как выглядит 61-летняя Лариса Долина без пластики
Сексапильная модель заработала миллионы на своих прелестях

Спорт

Плющенко объяснил уход из спорта
Гимнастке Мамун тяжело далось расставание с женихом
Олимпийская чемпионка получила страшную травму (видео)
Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову

Регионы

Погибшая от укола лидокаина девочка ждала пересадки почки
Женщина чудом выжила после 40 ударов ножом
Неизвестные дерзко расстреляли полицейских в Ингушетии
Депутат взял на контроль ЖКХ Минобороны
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru