Пять доступных маршрутов на майские праздники

До майских выходных меньше месяца. Если выезд на дачу и шашлыки с друзьями вам наскучили, самое время покупать билеты, пока цены еще не взлетели до небес.

Dni.Ru при помощи экспертов онлайн-агентства путешествий OneTwoTrip посчитали, сколько будет стоить поездка на двоих на четыре дня, с 6 по 9 мая. В стоимость включены билеты и проживание в гостинице.

До 20 000 рублей: Санкт-Петербург

Северная столица хороша в любом сезоне. В начале мая в Питере уже веет весной, распускаются первые цветы, но погода еще непредсказуема. На всякий случай запаситесь теплыми вещами и отметьте в путеводителях адреса самых уютных кафешек, где можно будет прятаться от дождя.

Туристов, скорее всего, в городе будет немало, поэтому в популярных местах – Эрмитаже, Петропавловской крепости и Исаакиевском соборе – будет наплыв народа. Так что обратите внимание на менее известные, но не менее интересные локации. Сходите в музей современного искусства "Эрарта", полюбуйтесь на экспонаты в музее кукол и посмотрите на Гранд макет – Россию в миниатюре. Ну и конечно, оставьте время на прогулки по улицам и вдоль каналов.

Перелет + отель на двоих: от 17 300 рублей*

До 30 000 рублей: Вильнюс

Май – прекрасное время для поездки в столицу Литвы. Природа оживает, днем уже тепло, иногда идет небольшой дождь, который делает посиделки в маленьких кофейнях еще уютнее. Одевайтесь многослойно и на всякий случай захватите что-нибудь теплое.

Поскольку вы едете на майские праздники, есть вероятность, что народу будет немало: Вильнюс очень привлекателен для туристов. Зайдите ненадолго в костел Святой Анны, осмотрите замок Гедимина, если очередь на вход не будет слишком длинной, пройдитесь по Кафедральной площади. Заберитесь на Замковую гору – пешком, если будет хорошая погода, или на фуникулере. Все, обязательная туристическая программа выполнена, можно отправляться бродить по уютным извилистым улочкам Старого города, заглядывая в двери и устраивая остановки на кофе или кружку вкусного местного пива.

Перелет + отель на двоих: от 24 700 рублей*

До 40 000 рублей: Варшава

Столица Польши в начале мая обычно встречает туристов теплом и солнцем: днем воздух прогревается до 20 градусов. Это отличное время для прогулок по городу, живописным набережным Вислы и огромному Лазенковскому парку.

Главная достопримечательность города – Королевский дворец на Замковой площади. Сфотографируйтесь на фоне и отправляйтесь внутрь, смотреть, как жила польская знать. А после можно и погулять по городу, начав с самого красивого района Старе Място – его можно обойти за пару часов. Этот район был полностью уничтожен во время Второй мировой войны, но его удивительно точно и умело воссоздали. Район даже включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО как образец достоверного восстановления уничтоженного наследия.

Выделите отдельный день на прогулки по Лазенкам – знаменитому варшавскому парковому комплексу. Пройдитесь по аллеям, полюбуйтесь на свежую зелень, а потом отправляйтесь осматнивать коллекцию живописи в Дворец на воде. В Лазенках же находится и музей Шопена, где хранятся его личные вещи и музыкальные инструменты.

Перелет + отель на двоих: от 38 200 рублей*

До 50 000 рублей: Хельсинки

В начале мая в столице Финляндии еще прохладно, днем температура не поднимается выше 10 °C, так что одевайтесь теплее. Четырех дней праздников хватит и на знакомство с основными достопримечательностями города, и на прогулки вдоль залива и по центральным улочкам.

Город отличается спокойствием и неторопливостью. Здесь много музеев, церквей и парков – дышится легко, гулять одно удовольствие. Начните осмотр города с центральной площади Сенаатинтори, полюбуйтесь на гармонию здания Сената и Университета, а после поднимитесь по лестнице к белоснежному собору Туомиокиркко. Не забудьте на полпути остановиться и сфотографировать прекрасный вид на гавань.

Хельсинки знаменит несколькими необычными церквями. Обязательно зайдите в Церковь в скале (Темппелинаукио) – уникальный храм, вырубленный в плоской скале, над которой возвышается купол из стекла и меди. Здесь удивительная акустика, если попадете на концерт органной музыки, убедитесь в этом. Еще одна уникальная церковь, точнее, часовня – часовня Тишины Камппи, отличающаяся удивительным дизайном. Зайдите сюда в середине дня, чтобы передохнуть и помедитировать.

Перелет + отель на двоих: от 41 000 рублей*

До 60 000 рублей: Тель-Авив

Тель-Авив – прекрасный выбор для майского отдыха. Сюда стоит захватить купальники: пляжный сезон открыт, народ вовсю купается и загорает. Ну и конечно, в Тель-Авиве есть, где погулять и на что посмотреть. Четырех дней на все может и не хватить!

Если хотите посвятить выходные морю и солнцу, выбирайте один из 12 отличных песчаных пляжей, расположенных в городе, или обойдите их все. Семьям с детьми понравится "Иерусалим", самый большой пляж, удостоенный Голубого флага, или "Гордон", на котором есть бассейн с морской водой и детскими горками.

Исторических достопримечательностей в Тель-Авиве немного – он слишком молод для них. Зато в городе хватает музеев: зайдите в музей изобразительных искусств, познакомьтесь с историей в музее "Эрец-Исраэль" (в нем есть также планетарий) и загляните в музей еврейской диаспоры.

За историей поезжайте в Яффу, один из древнейших городов мира, который считают практически частью Тель-Авива. По преданиям именно здесь Ной построил свой ковчег, Персей освободил Андромеду, а апостолу Петру было явлено видение. Сегодня Яффа – большой туристический и художественный центр, в котором множество галерей, мастерских, блошиных рынков и музеев. Гулять здесь – одно удовольствие.

Перелет + отель на двоих: от 54 100 рублей*

* – цена на момент подготовки материала