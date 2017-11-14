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Lifestyle

Имущество Януковича продают на "Авито"

Виктор Янукович. Фото: GLOBAL LOOK press
На сайте Avito каждый день публикуется около 400 тысяч новых объявлений. Среди них попадаются весьма нетривиальные. Dni.Ru делятся подборкой пяти самых забавных предложений.
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Золотые часы Виктора Януковича

До сих пор точно неизвестно, где находится экс-президент Украины Виктор Янукович, но его именные часы нашлись в Иркутске: их продает пользователь из этого города. Он готов расстаться с эксклюзивным аксессуаром за 115 тысяч рублей. В объявлении говорится, что за эти деньги новый хозяин получит роскошные золотые часы со швейцарским механизмом из лимитированной коллекции. О том, что они принадлежали бывшему "президенту Украины Виктору Януковичу", можно прочесть на обратной стороне гравированного циферблата. Как у продавца оказался данный аксессуар, в объявлении не уточняется. Видимо, эту историю сможет узнать будущий обладатель "президентских" часов.

Плащ как у Троцкого

Ольга из Москвы продает на Avito винтажный кожаный "плащ как у Льва Троцкого". Покупатель сможет в прямом смысле "примерить на себя" предмет гардероба идеолога социалистической революции. Для создания цельного образа найдутся подходящие круглые очки, которые носил Лейба Бронштейн (настоящее имя Троцкого). Впрочем, автор объявления, вероятнее всего, имеет в виду плащ из сериала "Троцкий", который недавно был показан на Первом канале. Роль социалиста в нем сыграл Константин Хабенский. Вещь оценит не только любитель истории или убежденный коммунист – как утверждает продавец, предмет гардероба идеален для культурного досуга, а именно – для походов в кино и театр. Видимо, надевший его сразу обретает интеллигентный вид.

 

Реактивный самолет

Еще один атрибут советской эпохи, только куда больших размеров, продает пользователь сайта из Красноярска. Для хранения покупки понадобится много места, но зато на ней можно летать! Скромный и элегантный реактивный самолет "Дельфин" 1964 года выпуска владелец оценил в 600 тысяч рублей. Данный экземпляр – настоящий раритет: это не только частный военный самолет, он еще и выпущен в стране, которой больше не существует, – в Чехословакии. Несмотря на преклонный возраст, воздушное судно в рабочем состоянии, поэтому может стать отличным подарком на Новый год. Правда, круг потенциальных владельцев весьма ограничен – без свидетельства пилота не обойтись. Кстати, продавец обещает доставить товар в любой регион.

Элитная будка для собаки за 10 миллионов 

Реактивный самолет и президентские часы стоят меньше миллиона рублей. А вот на элитную будку для собаки, которую предлагает компания из Краснодара, придется потратить 10 миллионов. В чем заключается ее элитность? Во-первых, как сообщается в объявлении, мощный каркас выдержит собаку любых размеров и упитанности. Во-вторых, на выбор предлагается несколько видов отделки:евровагонка, имитация бруса, блок-хаус либо деревянный щит. Дерево обрабатывают морилкой или яхтным лаком (интересно, а купить маленькую яхту не дешевле?). Чтобы хвостатый друг не замерз, будку капитально утепляют и устраивают электроподогрев пола. На крыше – качественная мягкая кровля. Назвать такое сооружение стоимостью 10 миллионов рублей "будкой" не поворачивается язык, ведь многие квартиры в Краснодаре стоят значительно дешевле. Правда, фотография в объявлении заставляет сомневаться в "элитности" постройки…

Зуб мамонта

Зуб мамонта в практическом отношении вещь бесполезная, зато какая экзотическая! На Avito опубликовано сразу 50 объявлений из разных городов о продаже деталей челюсти доисторического животного. Цены варьируются от 1 тысячи рублей за часть зуба до 199 тысяч рублей за бивень мамонта, украшенный якутским косторезом. В качестве аргументов для покупки продавцы указывают, что зуб "красивый", "в идеальном состоянии", "возрастом 20 тысяч лет" и послужит "отличным украшением дома и офиса".

14 ноября 2017, 11:55

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