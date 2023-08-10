Собянин сообщил об уничтожении двух летевших в направлении Москвы беспилотников

Пострадавших нет.

Около четырех часов утра силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, летящих в сторону Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД", – уточнил градоначальник.

Накануне мэр заявил об отражении попытки пролета двух беспилотников силами ПВО. Один дрон уничтожили в районе Домодедово, другой – у Минского шоссе.

В минувшее воскресенье в районе 11 часов утра произошла попытка прорыва беспилотника на Москву. В аэропорту Внуково ввели временное ограничение на прием и отправление самолетов.

В ночь на 1 августа при падении беспилотника повреждения получил фасад одной из башен комплекса "Москва-Сити".