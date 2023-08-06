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Собянин сообщил об отражении силами ПВО попытки прорыва беспилотника

Собянин сообщил об отражении силами ПВО попытки прорыва беспилотника
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Мэр Москвы поблагодарил военных.

В воскресенье в районе 11 часов произошла попытка прорыва беспилотника на Москву. Пострадавших и разрушений нет.

"На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы", – написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и отправление рейсов, заявили в пресс-службе воздушной гавани. С 11:55 все ограничения на полеты сняты.

Попытка атаки беспилотников на столицу произошла в ночь на 1 августа. Повреждения получил фасад одной из башен комплекса "Москва-Сити".

6 августа 2023, 12:08
Сергей Собянин. Фото: АГН Москва
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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