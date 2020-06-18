Четверо погибших: появились подробности стрельбы на севере Москвы

Днем 18 июня в жилом доме на улице Приорова случилось ЧП. Неизвестный заперся в квартире с женщиной и двумя детьми, после чего произвел несколько выстрелов из травматического оружия.
Соседи услышали шум и вызвали сотрудников полиции и медиков. По предварительным данным, от полученных ранений скончались женщина и двое несовершеннолетних. Стрелок погиб во время штурма.
Один из очевидцев рассказал, что услышал на лестничной клетке хлопки и женский визг. Когда правоохранители попали в дом и попытались проникнуть в квартиру, то раздалось несколько выстрелов.
На месте происшествия работают экстренные службы. Возбуждено уголовное дело об убийстве нескольких человек. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Напомним, 15 июня на Ленинском проспекте в Москве прохожий несколько раз выстрелил в двух инспекторов ДПС. Правоохранители открыли ответный огонь.
В результате оба полицейских пострадали. Они находятся в тяжелом состоянии в больнице. Злоумышленник также получил ранения и был госпитализирован.
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