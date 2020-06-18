На севере Москвы мужчина устроил стрельбу в квартире

Днем 18 июня на севере Москвы произошла стрельба. Мужчина закрылся в квартире с женщиной и детьми, после чего открыл огонь. Соседи услышали шум и вызвали полицию. Правоохранители пытаются проникнуть в квартиру.
По данным телеграм-канала Mash, в результате стрельбы пострадала женщина. Она получила ранения в области головы и шеи.
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