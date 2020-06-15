Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Ефремов устроил смертельное ДТП Гороскоп

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Понедельник
15 июня
Лента новостей
18:34
Устроивший стрельбу в Москве преступник умер в больнице
18:16
Стала известна цена преображения Баскова: Филлеры, ботокс и лечебное голодание
18:11
Дети Прилучного и Муцениеце остались с отцом после развода родителей
18:02
Была погоня: появились подробности жуткой стрельбы в Москве
18:00
У Зои Бербер сместилась челюсть во время поцелуя
17:50
Гороскоп на сегодня, 16 июня 2020 года
17:28
Энистон впустила Питта в свой дом после крупного пожертвования
17:23
Максим Галкин прилюдно показал свои кусты
17:18
Появились новые подробности зверского убийства студентки историком Соколовым
17:00
Известный ведущий сообщил о разводе Бориса Корчевникова
16:51
Сын показал честные фото Анджелины Джоли без косметики
16:40
В Москве неизвестный устроил стрельбу: двое ранены
16:36
Вторая волна: карантин по коронавирусу может продлиться до полутора лет
16:26
Адвокат Ефремова заявил о попытках семьи нажить популярность на пьяном ДТП
16:22
Наргиз Закирова объявила о свадьбе: Моему счастью нет предела!
16:19
Возомнившую себя сверхчеловеком Боню спустили с небес на землю
16:12
"Не поверю, что время лечит": Орлова убивается по Фриске
16:09
Пригожин объяснил стремление Орейро получить российский паспорт
15:43
"Чудо!": Исаевой явился ангел на могиле Началовой
15:40
"Ему нужно было, чтобы она поскорее умерла": новые сенсационные детали болезни Жанны Фриске
15:40
Муцениеце оставили в проекте Прилучного "В клетке": Не представляю, как работать с Пашей
15:39
"У меня истерика!": Лобода отреагировала на слухи о своей национальности
15:28
"Реально себя ломала": Муцениеце обвинила отца-алкоголика в проблемах с Прилучным
15:09
Песков высказался об отмене парадов в регионах
15:02
Расчленивший молодую невесту историк нашел другого виноватого
14:59
"Какой-то мутный": звезду скандального ютуб-шоу выгнали с необитаемого острова
14:54
"Это все омерзительно!": близкий человек о загадочных обстоятельствах смерти Юлии Норкиной
14:41
Тарасова оценила Плющенко в роли тренера сборной России
14:34
"Урок нам всем": побитая мужем Муцениеце пожалела осудившую жертв насилия Тодоренко
14:34
"У меня случилась жуткая истерика": облысевшая Фриске довела Лисовца
14:30
Жена Реввы встала на защиту высмеивающего десантников Киркорова
14:21
"Dомашний" объявил о съемках нового сезона сериала "Женский доктор"
13:50
Овечкина наградили за самый смешной момент сезона НХЛ (видео)
13:48
Жена друга забеременела от Михаила Ефремова
13:42
"Я дала старт": битая Муцениеце гордится поднятой в обществе темой домашнего насилия
13:34
Сериал "Вампиры средней полосы" с Ефремовым скоро выйдет на экраны
13:23
Наплевал на домашний арест? В квартиру Ефремова пришла таинственная незнакомка
13:15
В Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку
13:14
Оксана Самойлова отменила развод с Джиганом
13:11
Толкалина заговорила об уходе после ужасного поступка Ефремова
12:51
"История мистическая": хрипящая Бабкина рассказала Корчевникову об ужасах коронавируса
12:44
Взрослеющая дочь начала преподносить Подкаминской неожиданные сюрпризы
12:44
Три человека пострадали при взрыве в Петербурге
12:41
Муцениеце и Прилучный оформили развод
12:31
В Волгограде задержан готовивший бойню в школе подросток
12:29
Штурм призвала не добивать устроившего смертельное ДТП Ефремова
12:19
"Со мной такое бывает": Дапкунайте рассказала о сексуальных домогательствах
12:06
Тарханова о скверном самочувствии во время беременности: Просила коллег потерпеть
12:00
Собянин сообщил о новом этапе отмены карантина в Москве
11:56
"Сама себя не узнала": Стоцкая похвасталась удивительными результатами похудения
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Адвокат Ефремова заявил о попытках семьи нажить популярность на пьяном ДТП
"Иуды!": Шукшина плюнула в бессовестных родственников убитого Ефремовым водителя
Знаменитая певица дала Пугачевой от ворот поворот
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
"Ему нужно было, чтобы она поскорее умерла": новые сенсационные детали болезни Жанны Фриске
"Ты можешь искупить то, что совершил": Куценко обратился к алкашу Ефремову
Общество
Была погоня: появились подробности жуткой стрельбы в Москве

Была погоня: появились подробности жуткой стрельбы в Москве

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Денис Воронин
В понедельник у дома №156 по Ленинскому проспекту произошла стрельба. В результате двое столичных полицейских получили ранения.
прочитано 550 раз

Очевидцы происшествия сообщили, что перестрелке предшествовала погоня, в ходе которой водитель такси пытался скрыться от автомобилей ГИБДД и полиции. По другим данным, стрельба произошла, когда патрульные остановили таксиста для проверки документов.

ПО ТЕМЕ

В Москве неизвестный устроил стрельбу: двое ранены

В результате мужчина достал огнестрельное оружие и совершил около десяти выстрелов. Одному из полицейских он выстрелил в лицо, другому – в ногу. В ответ один из пострадавших достал табельное оружие и ранил нападавшего.

СМИ сообщают, что таксист мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По предварительным данным, он является уроженцем одной из кавказских республик. Известно также, что один из раненых правоохранителей был доставлен в реанимацию и находится в тяжелом состоянии. Согласно последним данным, жизни второго стража порядка в настоящее время ничего не угрожает. Стрелявший также был госпитализирован.

Сотрудники Следственного комитета уже возбудили уголовное дело о попытке убийства сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Движение по Ленинскому проспекту было частично перекрыто, а в районе, где произошла стрельба, образовалась пробка.

Автор: 15 июня 2020, 18:02 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Саакашвили отклонил предложение Зеленского: Не мой уровень
Зеленский раскрыл подробности переговоров с Порошенко: Опытный манипулятор
В бывшем офисе главного конкурента Лукашенко прошел обыск

Шоу-бизнес

Известный ведущий сообщил о разводе Бориса Корчевникова
Сын показал честные фото Анджелины Джоли без косметики
Адвокат Ефремова заявил о попытках семьи нажить популярность на пьяном ДТП
Наргиз Закирова объявила о свадьбе: Моему счастью нет предела!

Проишествия

Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"Иуды!": Шукшина плюнула в бессовестных родственников убитого Ефремовым водителя

Мария считает их грешниками
Шоу-бизнес

Известный ведущий сообщил о разводе Бориса Корчевникова

С женой шоумен расстался, а потом узнал о болезни
Шоу-бизнес

Возомнившую себя сверхчеловеком Боню спустили с небес на землю

Блогер разнесла звезду в пух и прах
Шоу-бизнес

Наплевал на домашний арест? В квартиру Ефремова пришла таинственная незнакомка

Женщина прятала лицо от журналистов

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 16 июня 2020 года
Совет на выходные, 12-14 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Гороскоп выходные, 12-14 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Овечкина наградили за самый смешной момент сезона НХЛ (видео)
Впервые в истории: Трусова исполнила невозможный трюк на тренировке
"Все достигнуто": в возвращении Загитовой на лед усомнились
"Ему нравится": жена Мамаева рассказала о драках в семье

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+