Была погоня: появились подробности жуткой стрельбы в Москве

Очевидцы происшествия сообщили, что перестрелке предшествовала погоня, в ходе которой водитель такси пытался скрыться от автомобилей ГИБДД и полиции. По другим данным, стрельба произошла, когда патрульные остановили таксиста для проверки документов.
В результате мужчина достал огнестрельное оружие и совершил около десяти выстрелов. Одному из полицейских он выстрелил в лицо, другому – в ногу. В ответ один из пострадавших достал табельное оружие и ранил нападавшего.
СМИ сообщают, что таксист мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По предварительным данным, он является уроженцем одной из кавказских республик. Известно также, что один из раненых правоохранителей был доставлен в реанимацию и находится в тяжелом состоянии. Согласно последним данным, жизни второго стража порядка в настоящее время ничего не угрожает. Стрелявший также был госпитализирован.
Сотрудники Следственного комитета уже возбудили уголовное дело о попытке убийства сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Движение по Ленинскому проспекту было частично перекрыто, а в районе, где произошла стрельба, образовалась пробка.
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