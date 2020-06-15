Была погоня: появились подробности жуткой стрельбы в Москве

В понедельник у дома №156 по Ленинскому проспекту произошла стрельба. В результате двое столичных полицейских получили ранения.

Очевидцы происшествия сообщили, что перестрелке предшествовала погоня, в ходе которой водитель такси пытался скрыться от автомобилей ГИБДД и полиции. По другим данным, стрельба произошла, когда патрульные остановили таксиста для проверки документов.

ПО ТЕМЕ В Москве неизвестный устроил стрельбу: двое ранены

В результате мужчина достал огнестрельное оружие и совершил около десяти выстрелов. Одному из полицейских он выстрелил в лицо, другому – в ногу. В ответ один из пострадавших достал табельное оружие и ранил нападавшего.

СМИ сообщают, что таксист мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По предварительным данным, он является уроженцем одной из кавказских республик. Известно также, что один из раненых правоохранителей был доставлен в реанимацию и находится в тяжелом состоянии. Согласно последним данным, жизни второго стража порядка в настоящее время ничего не угрожает. Стрелявший также был госпитализирован.

Сотрудники Следственного комитета уже возбудили уголовное дело о попытке убийства сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Движение по Ленинскому проспекту было частично перекрыто, а в районе, где произошла стрельба, образовалась пробка.