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Очевидец о захвате заложников в банке в центре Москвы: В руках у него была кнопка

Очевидец о захвате заложников в банке в центре Москвы: В руках у него была кнопка

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Появились детали происшествия в центре столицы. Подробностями поделился сотрудник финансовой организации, в отделении которой захватили заложников.

Продолжение: Силовики взяли штурмом банк с заложниками в центре Москвы
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По словам работника "Альфа Банка", в отделение зашел человек в форме курьера "Деливери Клаб". "Сказал, что он заминирован, у него за спиной рюкзак, в руках у него была кнопка", – говорит очевидец.

Сотрудник учреждения успел пройти в подсобное помещение, чтобы открыть запасной выход прибывшим на место стражам порядка. Коллеги очевидца тоже смогли покинуть здание. Со злоумышленником остался только один клиент.

По словам работника банка, злодей заблокировал центральный вход. "Он утверждает, что у него с собой бомба. Юноша – русский, до 35 лет", – добавил свидетель.

Отметим, что официальных данных о происшествии пока что нет. Тем не менее, СМИ сообщают, что ЧП действительно произошло. На месте уже работают спецслужбы. Полицейские ведут переговоры со злоумышленником.

Автор: 23 мая 2020, 14:42

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