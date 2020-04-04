В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв: двое в тяжелом состоянии

В одном из жилых домов подмосковного Орехово-Зуево в субботу прогремел взрыв. В результате происшествия пострадали не менее пяти человек, сообщает телеграм-канал Baza.
По предварительным данным, причиной стал хлопок газа. Известно, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое других получили легкие травмы. Часть дома обрушилась, из-за чего одна из пожилых жительниц пятиэтажки оказалась заблокирована на пятом этаже.
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