В Подмосковье задержали заснувшего за рулем наркоторговца

В Коломне правоохранители задержали торговца наркотиками, который уснул в салоне автомобиля. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу МВД.
Сотрудники ДПС заметили машину с механическими повреждениями на обочине Песковского шоссе. За рулем транспортного средства спал мужчина. В ходе досмотра автомобиля были обнаружены запрещенные вещества.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Наркоторговцу может грозить до 20 лет тюрьмы, сообщает НСН.
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