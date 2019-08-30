В Москве-реке обнаружили труп топ-менеджера крупной корпорации

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения в Москве-реке тела президента Global Safe Group Дениса Щепетьева. Компания занимается компьютерной безопасностью, передает телеканал "360".
Труп был найден в Левобережном районе столицы. В главке уточнили, что при первичном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Не исключено, что по результатам доследственной проверки будет возбуждено дело.
Популярные темы форума
Задолбвла эта гребанная Украина Кураина.
Кто-нибудь может мне объяснить разницу между москвичами и питерцами?
СКОРО В ШКОЛУ,ОПЯТЬ НАЧНЁТСЯ ТРАВЛЯ
Стоит ли переезжать в Москву?
Наши питомцы.
Русские девки и бабы кидаются на кавказцев и азиатов как голодные.
Надоело одиночество!...
А я рада, что в центра Санкт-Петербурга стало много таджиков.
Кормить грудью на людях
Сколько у вас любовников?