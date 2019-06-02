Задушил колготками: чудовищные детали убийства любовницы российским чиновником

Детали убийства Евгении Исаенковой раскрыли в Следственном комитете. По данным СК, виновность Андрея Кулакова подтверждается, в частности, проверкой на полиграфе.
"Кроме того, на теле погибшей найдены биологические и потожировые следы Кулакова", – заявили в СК. По предварительным данным следствия, женщина была задушена руками и предметом из ткани – возможно, колготками или платком.
Поздно вечером 2 мая 39-летняя Исаенкова сказала 10-летней дочери, что ей нужно помочь "хорошему человеку" и уехала на Арктическую улицу в Раменском. Домой женщина так и не вернулась.
Тело заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой обнаружили случайные прохожие. Женщина сидела за рулем автомобиля. Уголовное дело возбудили лишь после вскрытия: выяснилось, что Исаенкову задушили – у женщины была сломана подъязычная кость.
Как рассказали в правоохранительных органах, Исаенкова поехала на секс-свидание к своему коллеге. Эти встречи у них проходили регулярно, они встречались и занимались любовью в машине. Однако Елене это надоело – она развелась с мужем и надеялась, что Андрей Кулаков также оставит семью ради нее. Однако глава района не планировал расторгать брак. Как отмечают следователи, возможно, это и стало причиной ссоры, которая закончилась смертью женщины.
Сейчас Андрей Кулаков арестован до 7 июля – решение принял Бабушкинский суд Москвы. Чиновник свою вину отрицает – говорит, что видел Исаенкову последний раз 29 апреля, передает ТАСС.
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