Подручные США обстреляли ракетами россиян

Коалиционные силы арабских государств под руководством Саудовской Аравии нанесли авиаудар по столице Йемена – городу Сане. В результате произошедшего погибли по меньшей мере шесть человек, среди которых – двое детей. В числе пострадавших оказались двое россиянок.

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