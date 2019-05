Подручные США обстреляли ракетами россиян

Целью авиаудара ВВС арабской коалиции были позиции мятежников-хуситов, расположенные в столице Йемена. Однако обстрел задел жилые кварталы Саны.

Согласно данным Министерства здравоохранения страны, в результате ЧП погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое детей. Число пострадавших уточняется. Сообщается, что среди них – две гражданки России, передает Пятый канал.

Пострадавшие россиянки проживали в атакованном арабской коалицией квартале. Они работали в системе здравоохранения страны, передает "Царьград" со ссылкой на Минздрав хуситов.

Посольство России в Йемене проверяет информацию о получивших ранение россиянках, передает RT. Отметим, дипломатическое представительство на время вооруженного конфликта в стране находится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Last airstrike hit a house. The entire family vanished in seconds. House beside a school in Raqas street!



Not fair.. not fair!#Yemen pic.twitter.com/3JyzTtXQkh