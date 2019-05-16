Подручные США обстреляли ракетами россиян
Целью авиаудара ВВС арабской коалиции были позиции мятежников-хуситов, расположенные в столице Йемена. Однако обстрел задел жилые кварталы Саны.
Согласно данным Министерства здравоохранения страны, в результате ЧП погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое детей. Число пострадавших уточняется. Сообщается, что среди них – две гражданки России, передает Пятый канал.
Пострадавшие россиянки проживали в атакованном арабской коалицией квартале. Они работали в системе здравоохранения страны, передает "Царьград" со ссылкой на Минздрав хуситов.
Посольство России в Йемене проверяет информацию о получивших ранение россиянках, передает RT. Отметим, дипломатическое представительство на время вооруженного конфликта в стране находится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Last airstrike hit a house. The entire family vanished in seconds. House beside a school in Raqas street!— Hana Alshowafi (@HanaalShowafi) 16 мая 2019 г.
Not fair.. not fair!#Yemen pic.twitter.com/3JyzTtXQkh
Напомним, с августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. При этом на стороне правительства страны выступает коалиция арабских государств, возглавляемая Саудовской Аравией – одним из главных союзников и проводников политики США на Ближнем Востоке.
Именно с их вторжения в Йемен началась наиболее острая и кровопролитная фаза войны. Вашингтон оказывает своим подопечным поддержку поставками оружия. Кроме того, Пентагон снабжает арабскую коалицию разведданными. При этом удары ВВС арабских стран иногда приходятся не на военные объекты, а на жилые кварталы и скопления мирных жителей.
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