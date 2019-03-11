Подробности о найденной в Москве девочке-маугли

Следственный комитет попросит арестовать мать пятилетней малышки, обнаруженной в захламленной столичной квартире. Брошенную девочку-маугли нашли в Москве 10 марта.

Ребенка нашли в одном из многоквартирных домов Девочка находилась в антисанитарных условиях. Девочку-маугли нашли в полном одиночестве, она несколько дней провела без еды.

На мать девочки заведено дело о покушении на убийство. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что будет тщательно следить за ходом его расследования.

Мать девочки-маугли уже задержали. Женщине предстоит пройти медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы, сообщает пресс-служба СРК. Также известно, что при допросе она заявила, что является матерью-одиночкой и "вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять дочь дома одну на непродолжительное время".

Кроме того, у непутевой мамаши – большие долги по кредиту и коммуналке. Она заявила, что из-за этого собиралась продать квартиру.

Отметим, что девочку-маугли нашли в Москве благодаря соседу, который услышал детский плач в одной из квартир и вызвал полицию с МЧС. Ребенка с признаками анорексии доставили в больницу. Сейчас малышке оказывается необходимая медицинская помощь.

Найденную в столице девочку-маугли готовы принять более 30 семей, сообщает "Радио 1" со ссылкой на руководителя Всероссийского движения "Матери России" Валентину Петренко. Ситуацию взяла под контроль уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.