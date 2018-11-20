Россиянка пыталась убить младенца

В Казани задержана 33-летняя местная жительница, которая хотела убить младенца. Женщина родила ребенка дома и не стала обращаться к медикам, пишет inkazan.ru.
Кроме того, роженица не вставала на учет и не ходила в больницу. Скорую помощь она вызвала лишь когда не смогла стерпеть детский плач. Врачам женщина рассказала, что нашла девочку в подъезде, передает newizv.ru. Однако после проверки выяснилось, что ребенок – ее. В отношении жительницы Казани возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка". Ведется следствие.
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