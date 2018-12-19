21 удар ножом: в жестоком убийстве младенца подозревают мать

Согласно версии следствия, 18 декабря в одной из квартир жилого дома в селе Ларино Уйского района Челябинской области 21-летняя местная жительница нанесла ножевые ранения годовалому сыну, передает Ura.ru. В Сети появились подробности страшной расправы. Якобы детоубийца позвонила своему 26-летнему мужу и сказала: "Я убила нашего ребенка". Рассказывают, что на теле несчастного насчитали 21 ножевое ранение, нанесенное четырьмя разными ножами: 17 ударов – в живот, четыре – в шею.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Подозреваемая задержана.
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