Жительница Череповца убила младенца и выбросила тело на помойку

В городе Череповце Вологодской области в суд передано дело в отношении 32-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве новорожденного, передает FlashNord. Преступление произошло еще в июне. Тогда, по версии следствия, женщина во время родов умышленно опустила голову малыша в воду, а после утопления выбросила тело в мусорный контейнер. Ей предъявлено обвинение по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка во время родов". Максимальное наказание, которое ей грозит – пять лет лишения свободы.