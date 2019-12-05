Трампу доложили о жуткой бойне

ЧП случилось нa военно-морской верфи в Перл-Хaрбор, говорится в заявлении Белого домa. В жуткой бойне, по последним дaнным, погибли двa человекa, еще один госпитaлизировaн, передает НСН.
Огонь открыл солдат aмерикaнских ВМС, сообщает RT. После расправы над своими жертвами неадекватный стрелок умер. Представитель базы Перл-Харбор отметил, что мотивы злоумышленника пока не известны. Подробности выясняются.
Похожие случаи – не редкость. Происходят они и в России. Как писали "Дни.ру", 4 декабря в Перми 50-летний мужчина схватил охотничье ружье и открыл стрельбу из окна своей квартиры. После этого он вышел на улицу, где убил женщину и ранил двух мужчин.
Трагедия произошла и 17 октября 2018 года в Керчи. Юноша открыл
огонь в учебном заведении. В результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек из
числа учащихся и персонала, включая предполагаемого нападавшего, еще 67
пострадали.
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