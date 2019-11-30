В московской гостинице "Останкино" развязали стрельбу

В столичной гостинице "Останкино" произошла стрельба. Конфликт между двумя постояльцами закончился не очень хорошо.
По данным телеграм-канала Mash, один из них выстрелил в другого из травматического пистолета. Пострадавший был ранен в лицо и уже доставлен в одну из московских больниц. Стрелявший скрылся на автомобиле ВАЗ.
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