Известный телеведущий умер после долгой болезни

Скончался британский комедийный сценарист и телеведущий Денис Норден. Ему было 96 лет, пишет Life.ru.

Телеведущий умер в госпитале на севере Лондона. Несколько лет он страдал от макулярной дегенерации глаз.

Денис Норден долгие годы работал сценаристом шоу Take It From Here на телеканале "Би-би-си". Также он вел передачу It'll be Alright On The Night.