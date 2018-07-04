Британия в ужасе: на месте отравления Скрипалей произошла мистика
ЧП случилось утром 30 июня. По данным полиции, пострадали 40-летние мужчина и женщина. В больницу они попали в критическом состоянии.
Изначально правоохранители предположили, что пациенты почувствовали себя плохо после возможного употребления наркотиков, передает РИА ФАН. Однако рассматриваются и другие версии.
Пострадавших нашли без сознания в одном из домов, сообщает Ura.ru. Сейчас проводятся оперативные мероприятия с целью установить вещество, которое спровоцировало ухудшение состояния пациентов.
Представители Скотленд-Ярда выясняют, не могли ли те бывать в местах, которые были оцеплены в ходе расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мистическому совпадению два похожих инцидента произошли практически в одном месте.
Снова отравление в Солсбери. В Британии тут же вспомнили о Скрипаляхhttps://t.co/puDsLE2rHr pic.twitter.com/tSuBTvmllu— News Front (@News_Front_info) 4 июля 2018 г.
Напомним, Скрипали были отравлены 4 марта в Солсбери. По данным Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса "Новичок", разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Британия бездоказательно обвинила в происшествии Москву. Кремль подобные нападки отрицает.
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