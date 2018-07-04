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Британия в ужасе: на месте отравления Скрипалей произошла мистика

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
В городах Солсбери и Эймсбери графства Уилтшир произошел печальный инцидент. Два человека были госпитализированы после отравления неизвестным веществом.

Продолжение: Тайный жених отравленной Скрипаль спутался с моделью
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ЧП случилось утром 30 июня. По данным полиции, пострадали 40-летние мужчина и женщина. В больницу они попали в критическом состоянии.

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Изначально правоохранители предположили, что пациенты почувствовали себя плохо после возможного употребления наркотиков, передает РИА ФАН. Однако рассматриваются и другие версии.

Пострадавших нашли без сознания в одном из домов, сообщает Ura.ru. Сейчас проводятся оперативные мероприятия с целью установить вещество, которое спровоцировало ухудшение состояния пациентов.

Представители Скотленд-Ярда выясняют, не могли ли те бывать в местах, которые были оцеплены в ходе расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мистическому совпадению два похожих инцидента произошли практически в одном месте.

Напомним, Скрипали были отравлены 4 марта в Солсбери. По данным Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса "Новичок", разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Британия бездоказательно обвинила в происшествии Москву. Кремль подобные нападки отрицает.

Автор: Людмила Фоканова4 июля 2018, 08:25
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