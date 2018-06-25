Неожиданный поворот в деле бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в начале марта вместе со своей дочерью в Солсбери. Дом, где он жил, собирается выкупить правительство Великобритании, сообщает влиятельная газета The Sunday Times.



Также власти Соединенного Королевства выкупят дом полицейского Ника Бейли. Он первым прибыл на место происшествия, в результате чего получил порцию отравляющего вещества.

По данным британского издания, общая сумма сделки с учетом покупки двух домов составит 780 тысяч фунтов стерлингов. Это более миллиона долларов. Дом Скрипаля оценивается в 350 тысяч фунтов (465 тысяч долларов), тогда как дом полицейского обойдется казне Ее Величества в 430 тысяч фунтов (более 570 тысяч в американской валюте).

Кроме того, у пострадавших выкупят все имущество, включая автомобили. Причина в том, что после отравления оба дома и все, что там находится, стали непригодны для жизни, так как оказались заражены.

Между тем о Сергее Скрипале уже давно ничего не слышно. В середине мая сообщалось, что он выписан из больницы. После этого в СМИ не было ни одной заметки, проливающей свет на дальнейшую жизнь бывшего полковника ГРУ. То же самое и с его дочерью Юлией. Девушка выступила с видеообращением спустя несколько дней после выписки. Она рассказала о своем самочувствии и состоянии отца. Российскую помощь она снова отвергла.





После этого прошел месяц, но Скрипали не делали никаких заявлений. Где они, чем занимаются, кто рядом с ними – все эти вопросы остаются без ответа. При этом Великобритания по-прежнему блокирует доступ наших дипломатов к Юлии Скрипаль, хотя она является гражданкой России.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены почти четыре месяца назад – 4 марта 2018 года. В тот день их нашли на скамейке в городке Солсбери в юго-западной Англии. Что было дальше, всем известно: британцы очень быстро установили, что отец и дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое производилось в СССР, а значит, во всем виновата Москва.