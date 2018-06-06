Рестлер умер после расправы над женой

Профессиональный
рестлер, 52-летний Чарльз Уильямс застрелил жену, после чего совершил суицид. Как сообщает "Газета.ru", на теле женщины полицейские не нашли иных повреждений, кроме
огнестрельных.
Спортсмен выступал в независимых промоушенах и принимал участие в "темных матчах" под эгидой Всемирной федерации рестлинга (WWF). Эти соревнования не транслируются по телевидению.
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