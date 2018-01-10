Сбежавший из России журналист поглумился над смертью Державина

Сбежавший из России журналист Аркадий Бабченко глумливо высказался по поводу смерти Михаила Державина. Он не упустил возможности усомниться в таланте артиста и удивиться скорби поклонников актера. Некоторые пользователи соцсетей, комментируя пост Бабченко, назвали его самонадеянным дураком.

Аркадий Бабченко когда-то прославился своим заявлением о том, что нисколько не скорбит по жертвам крушения лайнера Минобороны близ Сочи. Вскоре после этого ему пришлось эмигрировать в Прагу: не все мирно отреагировали на высказывания журналиста, ему поступали угрозы.

Убежденный противник чувства скорби и на сей раз решил высказаться в соцсети Facebook. Как написал Бабченко, Михаил Державин с 2003 года являлся членом "Единой России", тогда же заявлял, что члены партии – "прелестные люди, которые сделали много для нашей страны". В 2006 году артист призывал Владимира Путина остаться на третий президентский срок, а в 2007-м стал доверенным лицом "ЕР".

В то же время, по словам Бабченко, он не нашел у Державина высказываний против войны, оккупации или репрессий. Так что, по мнению журналиста, причин для скорби по поводу смерти такого человека он не находит.

Комментаторов под постом собралось множество, и далеко не все согласились со своим "виртуальным другом". К примеру, одна из подписчиц призналась: она не ожидала, что Бабченко окажется таким "самонадеянным дураком". Другой пользователь решил не стесняться в выборе выражений и просто назвал журналиста "г...ом".

Как писали Dni.Ru, друзья и коллеги скорбят по умершему 10 января актеру Михаилу Державину. Его коллега, артистка Театра сатиры Валентина Шарыкина рассказала, каким он был человеком. Она назвала его удивительным, замечательным и обаятельным. "Все мы уходим потихоньку. Но так горько. Я убита!" — добавила артистка.

Актер театра и кино Валентин Гафт был знаком с Державиным более 50 лет. Он поделился воспоминаниями об артисте. По его мнению, у Михаила Державина был дар от Бога.

