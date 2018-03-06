Появилось видео наезда кортежа Порошенко на пенсионера

Автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил пожилого мужчину, перебегавшего дорогу в центре Киева. Он попытался пересечь проезжую часть на запрещающий жест регулировщика.

ДТП произошло 6 марта в 11:45 (12:45 мск) на пересечении улиц Шелковичная и Институтская. Машина, сбившая пешехода, двигалась со скоростью 80 километров в час. После аварии она осталась на месте происшествия. Удар был такой силы, что на капоте автомобиля образовалась вмятина.

Другие машины сопровождения украинского лидера продолжили движение, сообщает сайт "Комсомольская правда". Пожилой мужчина серьезно пострадал, но все же смог самостоятельно подняться.

Патрульные оказали пенсионеру первую помощь и вызвали скорую. Врачи зафиксировали у пострадавшего травмы средней тяжести, передает "Утро.ru".

Несчастные случаи на дорогах происходят как по невнимательности самих пешеходов, так и по вине водителей. Ранее в городе Одинцово Московской области трое пятиклассников попали под колеса автомобиля. ДТП произошло у пешеходного перехода на улице Неделина.

Volkswagen Jetta, за рулем которого был пенсионер, не заметил идущих по зебре ребят. После аварии пожилой мужчина осмотрел повреждения своей машины и сделал несколько звонков знакомым. Первую помощь школьникам оказывали свидетели происшествия. Дети получили сотрясение головного мозга и ушибы. Они были госпитализированы.