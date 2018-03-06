Крушение Ан-26 в Сирии 56-летняя жена родила Виторгану Скандал на дебатах Дом-2 Тесты и опросы

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Происшествия

Появилось видео наезда кортежа Порошенко на пенсионера

Пётр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил пожилого мужчину, перебегавшего дорогу в центре Киева. Он попытался пересечь проезжую часть на запрещающий жест регулировщика. 
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ДТП произошло 6 марта в 11:45 (12:45 мск) на пересечении улиц Шелковичная и Институтская. Машина, сбившая пешехода, двигалась со скоростью 80 километров в час. После аварии она осталась на месте происшествия. Удар был такой силы, что на капоте автомобиля образовалась вмятина.

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Другие машины сопровождения украинского лидера продолжили движение, сообщает сайт "Комсомольская правда". Пожилой мужчина серьезно пострадал, но все же смог самостоятельно подняться. 

Патрульные оказали пенсионеру первую помощь и вызвали скорую. Врачи зафиксировали у пострадавшего травмы средней тяжести, передает "Утро.ru".

Несчастные случаи на дорогах происходят как по невнимательности самих пешеходов, так и по вине водителей. Ранее в городе Одинцово Московской области трое пятиклассников попали под колеса автомобиля. ДТП произошло у пешеходного перехода на улице Неделина.

Volkswagen Jetta, за рулем которого был пенсионер, не заметил идущих по зебре ребят. После аварии пожилой мужчина осмотрел повреждения своей машины и сделал несколько звонков знакомым. Первую помощь школьникам оказывали свидетели происшествия. Дети получили сотрясение головного мозга и ушибы. Они были госпитализированы.

Автор: Людмила Фоканова6 марта 2018, 17:22

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